大華銀行料本港今季經濟增長5.6%　商品出口成動力

大華銀行對香港經濟作最新預測，預料今年最後一個季度本地生產總值將按年增長5.6%。增長動力主要源自如商品出口等外部需求的持續復甦，以及本地就業市場持續改善及積壓的本地需求。對香港全年本地生產總值增長的預測維持於6.7%不變。

大華銀行指出目前本港零售市道仍未回復至2019年水平。（資料圖片）

零售銷售仍不及2019年水平

然而，香港各行業的復甦仍不均衡。佔本地生產總值65%的私人消費雖有改善，但仍低於疫情前水平。特區政府推出的消費券計劃緩和了消費需求所受到的衝擊，全年本地生產總值增長率估計因此提升0.7%。消費券計劃雖受歡迎，惟旅遊業仍處於停滯狀態，導致零售銷售依然遠低於2019年的平均水平。

大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明表示，內地監管整頓導致恒生指數年初至今跌逾10%，惟本地銀行同業市場流動資金仍保持充沛，總餘額仍維持於約4,470億港元的高位附近。隨著大灣區「跨境理財通」及債券通「南向通」的推出，預期新措施將促進資金流入香港，令香港能夠維持其國際金融中心的地位。

本季人民幣兌美元為6.2

內地方面，由於中長期增長前景看好，加上市場開放程度不斷上升，投資組合資本流動有望保持穩定。一月至八月期間，債券通「北向通」的債券交易量增加至6,640億美元，較一年前的4,630億美元高43%。七月，外國投資者持有的中國在岸債券於流通總量的佔比靠穩於3%。截止八月底，外匯儲備保持穩定，維持於3.2萬億美元的水平上。

美元兌人民幣第三季基本在6.44至6.51之間窄幅上落。今年至今，人民幣仍為表現最佳的亞洲貨幣之一，兌美元升幅逾1%，而其他大部分亞洲貨幣均見下跌。展望未來，人民幣將面對更多的增長阻力。貨幣政策可能會偏向略微寬鬆，以緩和經濟增長放緩的勢頭。隨著中美之間的經濟增長及貨幣政策差異持續收窄，大華銀行認為，美元兌人民幣將於未來幾個季度輕微上升，2021年第四季及2022年第一季的匯率預測將分別為6.52及6.56。

大華銀行料人民幣兌美元在今年第四季處於6.52水平。

聯儲局穩步推進政策正常化利好美元

九月舉行的聯邦公開市場委員會，進一步確定會在十一月宣佈縮減買債計劃。本行預期，資產購買規模將逐步減少至2022年七月完成，之後將於明年十二月首度加息。美國聯儲局正穩步退出其大規模貨幣刺激政策，令美元指數重返自去年十一月以來的最高水平。

儘管區內新冠變種病毒Delta蔓延、經濟復甦放緩以及聯儲局縮減買債計劃如箭在弦，部分亞洲貨幣兌美元依然錄得溫和反彈。這些貨幣包括印尼盾、印度盧比及新台幣。聯儲局即將實施的縮減買債計劃仍為亞洲貨幣面對的主要尾部風險。該行預測，美元兌人民幣將於2022年第三季之前升至6.64，而美元兌新加坡元預期亦會於2022年第三季前升至1.39。