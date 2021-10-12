「末日博士」魯比尼料美國滯脹持續　聯儲局將陷兩難局面

「末日博士」經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）當地時間周二（12日）表示，若經濟增長放緩且市場如2018年第四季度出現類似拋售，美國聯儲局（FED）可能會發現很難出手收緊政策。



經濟學家魯比尼稱，「聯儲局會臨陣退縮。他們將推遲任何縮表或升息的完成。」

魯比尼表示，經濟增長停滯而通脹上升的「滯脹」狀態將持續幾個季度，並預計美國核心個人消費支出（PCE）價格指數2022年將保持在3%以上。

隨着石油、煤炭和天然氣成本的攀升，對通脹將持續的擔憂加劇，加劇了價格壓力。魯比尼表示，供應鏈瓶頸和勞動力短缺正推動核心和整體通脹大幅上升，同時也損害了經濟增長。

他說：「這對各國央行來說是一個非常艱難的兩難境地。」如果增長放緩，聯儲局將「最終變得温和」。

魯比尼表示，如果美聯儲持温和態度，且通脹變得波動，美國國債收益率料將進一步攀升，因投資者會消化通脹風險溢價的上升。

料油價已上試每桶百美元

他說，投資者可以通過沽空長期債券或投資與消費者價格掛鈎的通脹保值債券（TIPS），來對沖通脹上升風險。他表示，包括黃金、金屬、石油在內的大宗商品，以及基礎設施資產等某些形式的房地產，也將在價格壓力下提供保護。

魯比尼表示，由於「稀缺」，油價可能在未來幾個月從周二的每桶83美元飆升至100美元。然而，他說，這也將取決於歐佩克+聯盟是否會恢復供應，以及伊朗的石油能否重返全球市場。

他說：「我看到了石油、煤炭、天然氣和其他能源價格的上升趨勢。需求正在增長。」