北京二手房掛牌指導價來了　有業主主動減價賣樓

目前，中國全國已有多個城市出台了「二手房指導價」， 「二手房指導價」將成為房產調控的標配。一線城市中，除廣州、上海、深圳之外，近期北京也發布了海淀區試點二手房掛牌指導價的新政策。

中國《證券日報》10月15日報道，多名海淀區房產經紀人向《證券日報》記者證實了上述消息。業內人士認為，此政策的出台不僅可以制約中介掛牌，減少中介炒高房價，也將促使北京二手房市場全面降温。此次指導價格發布對於購房者和賣房者的影響也很大，不少着急賣房的業主自願選擇降價加速成交，而購房者則更多選擇觀望。

中介：均按照指導價

據報道，北京市海淀區房地產經紀協會於近期發出行業內部自律倡議，號召中介機構共同抵制惡意爭奪房源的行為。同時，海淀房協也發布了部分熱點小區的二手房交易指導價，供中介機構參考，名單包含海淀29個重點小區，針對60平方米以下小户型、60至90平方米中户型以及90平方米以上大户型均給出了指導價。超過掛牌指導價1%的不讓掛牌。

據了解，此次整頓旨在遏制個別中介機構為了搶房源，抬高售價擾亂二手房交易市場的惡意競爭行為，維護市場良性健康發展；通過指導價讓過熱區域的二手房市場價格回歸理性，貫徹「房住不炒」和「穩地價、穩房價、穩預期」；針對惡意競爭、偏離指導價、報價過高等違規行為，在相關訊息的真實性、合理性核實清楚前，將不對外發布相關訊息、不提供委託代理服務。

多家房產中介公司均表示已收到相關通知，根據要求，對於海淀29個重點小區不符合指導價的房源已經在外網上進行了下架。

一名海淀區的房產經紀人對《證券日報》記者表示，規定於國慶假期後執行，10月8日起，相關小區新增房源的掛牌價不得超過指導價，不符合指導價條件的，不得接受登記委託。目前已掛牌的房源也需向海澱房協報備，超過指導價的房源亦不能繼續掛牌。

「在接到相關通知以後，對於已掛牌的房源，我們已經主動聯繫且告知業主調整報價，不調整的不予外網展示，但不影響正常賣房、過户。」另一家海淀區某中介機構的銷售人員對記者表示，以某小區為例，儘管目前有一百來套房源在售，但是在外網能展示出來的，只有十幾套。

急賣房者主動降價 購房者多選擇觀望

一名市場人士分析稱，北京此次二手房指導價規定由海淀房協出台，並非住建部門，在約束中介行為的同時也給賣房者和購房者帶來一定影響。

「限制掛牌價格，將使得29個熱門小區的絕大部分房源無法對外展示，並不影響他們交易，但成交量會進一步萎縮，成交周期變長。這段時間看房量也比較少。」某房產中介工作人員向《證券日報》記者介紹。

「從目前情況看，指導價格對於着急賣房的業主影響最大，部分急售房源有一定的議價空間，他們主要通過降價來加速成交。」另一家房產中介工作人員亦向記者透露，其實最近這兩個月成交價有一定降幅，業主對價格的預期在減弱。

上述工作人員還表示，無法對外展示的房源目前成交價要高出指導價很多，但是只要買賣雙方同意，可以成交，不受上述指導價約束。他給記者舉例稱：「前兩天成交的一個建築面積44.8平米的一居室價格為738萬元，單價在16.48萬元/平方米，超出了指導價。」

某中介經紀人表示：「大家都希望業主可以按照指導價格賣，但若降價太多，大多業主寧願不放盤。目前看，由於政策剛出來，不少客户選擇觀望，他們也需要時間決定。」