美股急升港股望反彈　台積電績佳　中興盈喜可吼 ｜港股早評

重陽假期後港股復市，隔晚美國國債息回落，加上美股明顯向好，道指升逾500點，有利亞洲股市造好。日股繼昨日港股假期時抽高逾1%後，今早再升0.8%，料港股今日跟隨回升。股份方面，可續關注銀行股以及半導體和電訊設備股，特別是剛發盈喜的中興（0763）。



美股標普重上50天線 日股今早再近1%

美股第三季季績期開鑼，企業方面摩根士丹利、花旗、富國和美國銀行等大型銀行企業財報亮眼，經濟數據方面，美國上週初領失業金人數降至 2020 年 3 月以來的最低水平，支持三大指數上升，道指急升逾534點或1.6%，標普500指數重上關鍵的50天線水平，是12個交易日來首次；而且升勢全面，標普11個分類板塊全線拉升。

大摩美銀業績佳股價齊造好

股份方面，美國銀行股業績佳，料帶動本港上市的滙控（0005）及渣打（2888）。美股摩根士丹利、花旗、富國第三季大賺，當中美國銀行受益創紀錄的資產管理費、投資銀行業務和交易收入提升驅動，第三季盈利急增58%至77億美元，優於預期，支持股價漲 4.52% 。

摩根士丹利也受惠於投行併購諮詢業務收費激增，抵消了利率低迷及貸款需求疲軟的持續影響，上季收入按年增長26%至147.5億美元，高於分析師預期的139.3億美元。第三季利潤按年增長36%至37.1億美元，支持股價升2.5%。

台積電業績向好，稅後純利按季增16.3%。（路透社）

中興發盈喜 第三季最多賺19億

另外，半導體龍頭股台積電亦發業績，稅後純利按季增16.3%、按年增13.8%。單季每股盈餘為6.03元新台幣，較上季5.18元與去年同期的5.3元都還要高。支持台積電 ADR股價上升2.4%。龍頭股盈利向好，率先拉動美股同業芯片產業鏈股份，刺激費城半導體指數上漲 98.5 點，或 3.08%，收 3,291.2 點。相關港股可留意中芯（0981）和華虹（1347）。

同時，電信設備股亦看高一線，中興（0763）發盈喜，預計前三季度盈利56億至60億元，增長106%至121%，其中第三季度預盈15.2億至19.2億元，增長77%至124%。公司轉讓北京中興高達通信技術有限公司90%股權，確認稅前利潤約8億元。