中國9月規模以上工業增加值按年增長3.1%　不及預期

中國官方最新數據顯示，上月中國規模以上工業增加值按年實際增長3.1%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比2019年同期增長10.2%，兩年平均增長5%。從按月看，9月份，規模以上工業增加值比上月增長0.05%。

中國國家統計局發布數據顯示，1月份至9月份，中國規模以上工業增加值按年增長11.8%，兩年平均增長6.4%。Wind數據顯示，機構對中國9月規模以上工業增加值預期增長均值為3.8%，8月該增速為5.3%。

分三大門類看，9月份，採礦業增加值按年增長3.2%；製造業增長2.4%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.7%。

分經濟類型看，9月份，國有控股企業增加值按年增長4.5%；股份制企業增長4.0%，外商及港澳台商投資企業增長0.4%；私營企業增長2.8%。

30個行業增加值按年錄得增長

分行業看，9月份，41個大類行業中有30個行業增加值保持按年增長。農副食品加工業增長2.5%，紡織業下降5.8%，化學原料和化學制品製造業按年持平，非金屬礦物製品業下降1.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降9.7%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長1.2%，通用設備製造業增長3.0%，專用設備製造業增長8.8%，汽車製造業下降8.2%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長7.9%，電氣機械和器材製造業增長6.8%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長9.5%，電力、熱力生產和供應業增長8.9%。

分產品看，9月份，612種產品中有255種產品產量按年增長。鋼材10,195萬噸，按年下降14.8%；水泥20,504萬噸，下降13.0%；十種有色金屬523萬噸，下降1.6%；乙烯223萬噸，增長9.3%；汽車218.6萬輛，下降13.7%，其中，新能源汽車36.2萬輛，增長141.3%；發電量6,751億千瓦時，增長4.9%；原油加工量5,607萬噸，下降2.6%。

9月份，工業企業產品銷售率為98.2%，按年下降0.4個百分點；工業企業實現出口交貨值13,391億元，按年名義增長16.8%。