Sony中國選在7月7日發布新產品　被指違反廣告法　遭罰100萬元

索尼（Sony）中國選擇在7月7日22時發布新品，引起了用户的強烈不滿，近日中國方面公布對索尼（中國）的處罰措施，因違反廣告法被罰款100萬元人民幣。

綜合媒體10月18日報道，根據中國國家企業信用訊息公示系統網站發布的消息，10月12日，索尼（中國）新增一條行政處罰訊息。

索尼（中國）有限公司因違反《中華人民共和國廣告法》（2018）中「廣告不得損害國家的尊嚴或者利益，泄露國家秘密」條款，被北京市朝陽區市場監督管理局行政處罰，罰款100萬元人民幣，處罰日期為10月12日。

主要違法事實中提到，索尼（中國）於2021年6月28日委託上海傳採廣告有限公司為其設計、製作了「SONY 更多精彩 隨心記錄 新機將至2021.07.07 22:00」等表述的網路廣告。

據悉，該廣告正是索尼（中國）6月30日發布的預熱海報，宣佈將於7月7日22時發布新款相機。索尼（中國）選擇新機發布的時間引起了用户的強烈不滿，這正是1937年「七七事變」的發生時間，此舉引發爭議。7月1日，索尼中國發布致歉聲明。

7月1日，索尼中國在社交媒體微博上發布致歉聲明，稱原計劃於7月7日至7月10日的中國國內專業展會上發布新品，並於展會首日在線播出新品介紹視頻。

聲明稱，由於工作安排不周，在日期的選擇上給大家造成了誤解和困擾。索尼對此深表歉意，並第一時間取消相關活動安排。