中國經濟增長減慢　三頭馬車急剎車　向德國模式轉型？｜財經評論

中國第三季國內生產總值（GDP）按年增4.9%，增速低於預期。相較之下，一季度按年增長18.3%，二季度按年增長7.9%，中國經濟增長按季減慢。而「三頭馬車」消費、工業增加值及固投數據亦明顯較8月回落。除了外在因素，如COVID-19疫情反復及晶片短缺問題，內在因素是內地政府出台多項監管政策，國家主席習近平在推動「共同富裕」下，中國似乎走上「輕互聯網、房地產，重視製造業」的道路。



國家統計局公布，9月份社會消費品零售總額36,833億元（人民幣‧下同），按年增長4.4%；此前8月份該指標按年增長2.5%，顯著不及市場預期；7月按年增長8.5%。其中，9月份中國居民消費價格按年上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點。

中國首三季，中國固定資產投資（不含農戶）397,827億元，按年增長7.3%，此前1至8月不含農戶的固定資產投資按年增長8.9%，1至7月按年增長10.3%。9月份全國規模以上工業增加值按年增長3.1%，此前8月份該指標按年增長5.3%，7月份增長6.4%。

中國第三季國內生產總值（GDP）按年增4.9%，經濟增長按季減慢。（國家統計局網頁截圖）

中國監管方向不變

摩根大通指，中國在7月以來的短時期內出台了多項政策措施後，短期衝擊不可避免，減碳政策、雙減政策、加大互聯網監管力度及加大樓市調控力度，對消費和投資造成壓力。因此，政策正在重新轉向支持性措施，但程度可能溫和，預料長期改革的方向不會改變。

對於「三頭馬車」數據不如預期，該行指，短期經濟或有隱憂，疫情反復及汽車行業面臨晶片短缺問題，居民消費能力下降，9月份零售額按年增長 4.4%仍低於 COVID-19 前約 8% 的平均水平。而由於信貸條件收緊，投資活動受到抑制，中國固定資產投資放緩。

與內需相反，該行指出，中國對外部門保持強勁勢頭，9月份出口按年增長28.1%，遠超市場預期的21.1%。發達國家的需求反彈以及東南亞出口商的緩慢復甦，推動這一增長。但隨著發達經濟體的增長見頂和東南亞供應鏈的恢復，對當前趨勢的可持續性感到擔憂。

中國9月份社會消費品零售總額按年增長4.4%。（國家統計局網頁截圖）

人行「放水」成關鍵

除了政策以外，疫情與晶片短缺亦對中國經濟造成衝擊，ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈於報告內指出，房地產限貸政策使內房企業難以取得資金繼續建設項目，令水泥、生鐵、粗鋼的產量下降，再加上COVID-19疫情衝擊供應鏈，港口運作受影響令運費上升，晶片短缺也將持續影響工業生產。

彭藹嬈又指，內地打壓中小學補習行業造成行業倒閉潮，對消費力產生連鎖效應，視為普通消費者基準的服裝消費，按年下跌了4.8%。不過交通建設和電訊基建投資按年增加兩成，可支持經濟。

至於中國經濟何時才會出現反彈，她指出人行「放水」成關鍵。人民銀行在今年7月全面降準0.5個百分點，釋放1萬億元人民幣長期資金。第三季經濟放緩，市場大多預期將再次降準。該行強調，若本季人行沒有「放水」，內地GDP增速恐再放緩。

ING銀行指出，若本季人行沒有「放水」，內地GDP增速恐再放緩。（資料圖片）

金融向「德國模式」轉型

綜合各大行報告，除了外在因素疫情反復及晶片短缺問題，內在因素是內地政府出台多項政策，如教育行業雙減政策、加大互聯網監管力度及加大樓市調控力度等，國家主席習近平在推動「共同富裕」下，中國似乎走上「輕互聯網、房地產，重視製造業」的道路。

中共中央財經委辦公室經濟一局局長張曉樸亦大力推崇「德國模式」，在《金融的謎題：德國金融體系比較研究》中指出，中國金融應當捨棄美國化，走德國路線，原因是中德兩國經貿體系類似，都重出口導向；再者德國金融和實體經濟平衡，金融長期穩定。而與內需相反，中國9月份出口按年增長28.1%，遠超市場預期的21.1%。

《華爾街日報》指，當中國政府在全領域監管，整頓消費者網路公司之際，仍繼續向製造商提供大量補貼和保護，併發出 「購買中國貨」的指令。

2021年3月中國全國兩會審議通過的《十四五規劃》提出「深入實施製造強國戰略」，強調要「保持製造業比重基本穩定」，與「十三五」規劃提出的「服務業比重進一步提高」相比，發生了明顯的改變。2021年7月30日，中共中央政治局會議上提出強化科技創新和產業鏈供應鏈韌性，開展補鏈強鏈專項行動，加快解決卡脖子難題。

中共中央財經委辦公室經濟一局局長張曉樸亦大力推崇「德國模式」，指出中國金融應當捨棄美國化，走德國路線。（資料圖片）

大力扶持中小企

而據外媒統計，德國正是全球頂尖製造業的翹楚，雖然在全球500強企業中，德國只有28家，但全球頂尖的中小企業當中，德國卻佔有48%。德國企業有99%屬於中小型企業，它們為德國提供70%的就業崗位以及90%的培訓機會。

無獨有偶，中國亦開始大力扶持中小企，並加緊職業培訓，為了深化「新三板改革」，設立北京證券交易所，以打造服務創新型中小企業主陣地。中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》提出，鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育，鼓勵各類企業依法參與舉辦職業教育，並鼓勵職業學校與社會資本合作共建職業教育基礎設施、實訓基地，共建共享公共實訓基地。