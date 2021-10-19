經濟學家警告：美經濟或今年底進入衰退　嚴重程度或如08年

兩位知名經濟學家聯合發布論文警告，一項關鍵消費指標顯示，美國經濟正步入衰退，或與2008年金融危機一樣嚴重。

據《財聯社》報道，美國達特茅斯學院教授、英國央行前貨幣政策委員會成員David Blanchflower與倫敦大學學院的Alex Bryson不久前發布論文稱，世界大型企業聯合會和密歇根大學的消費者信心指數往往能提前18個月預測美國的經濟衰退。

他們指出，自1980年代以來，每次美國經濟衰退世界大型企業聯合會和密歇根大學的消費者信心指數都下滑逾10個百分點，發出明顯的預警信號。

美國密歇根大學10月消費者信心指數初值為71.4，低過市場預期的73.1，亦低過上月終值的72.8。（路透社）

數據顯示，2021年世界大型企業聯合會消費者信心指數下降了25.3個百分點，而密歇根大學消費者信心指數則下降18.4個百分點。相比之下，在2008年全球金融危機之前，這兩個指數分別下跌19個百分點和21個百分點。

兩位作者其研究論文中寫道，「在我們看來，美國很有可能在2021年底進入衰退。」兩人均表示，這些指標對了解經濟狀況至關重要，因為該指標提供了正在發生的實時商業訊息。他們認為，美國GDP增長數字落後接近一年，而且失業數據被休假計劃所扭曲。

論文提及到，2021年的經濟形勢非常特殊，因為美國政府對勞動力市場進行前所未有的直接干預，使就業率和失業率從2020年的大幅下滑中迅速復甦。

論文提及到，2021年的經濟形勢非常特殊，因為美國政府對勞動力市場進行前所未有的直接干預，使就業率和失業率從2020年的大幅下滑中迅速復甦。（資料圖片）

不過，在過去的6個月，消費者信心出現明顯的下降，從10個百分點為基準的經驗法則，兩名作者認為，意味著美國經濟現在正進入衰退。

論文亦強調，與疫情有關的恐懼持續存在，並繼續阻礙經濟增長，Delta 變種病毒更加劇了這種擔憂。