華爾街投資老手警告﹕通脹為頭號威脅　宜加倍押注商品等對沖工具

零售商超的物價水平正在接近臨界點。美國傳奇投資者Paul Tudor Jones周三（10月20日）表示，通脹高企將會持續，並對美國市場和經濟構成重大威脅。

《第一財經》周四（21日）報道，全球最大食品公司雀巢於周三（10月20日）表示，其今年商品銷售成本將增加大約4%。無獨有偶，全球最大日用消費品公司寶潔此前一日表示，成本上升速度超過該消費品巨頭的預期。兩家公司均宣佈，將提高一系列產品價格以抵消日益增加的人力、運費以及原材料成本。製造商將成本轉嫁給消費者屬不得已而為之，問題是這一情況將持續多久。

華爾街共識：通脹不是暫時的

美國億萬富翁、對沖基金經理Paul Tudor Jones相信，通脹高企將會持續，並對美國市場和經濟構成重大威脅。他於周三接受美國媒體採訪時表示，「我認為，普通投資者面臨的頭號問題就是通脹，在我看來，通脹顯然不是暫時的，可能是金融市場的最大威脅，對整個社會來說亦是如此。」

美國勞工部公布的最新通脹報告顯示，9月消費者價格指數（CPI）按月升0.4%，年率為5.4%，創1991年1月以來，即近31年來的最大按年漲幅；9月生產者價格指（PPI）按月升0.5%，年率為8.6%，為2010年11月以來，即11年來的新高；撇除食品、能源、貿易服務的核心PPI年率為5.9%，為1982年3月以來，即近40年來的最大按年漲幅。上述報告顯示，更廣泛的產品和服務價格走高推升了通脹，疫情相關的勞動力短缺和供應鏈中斷引發的價格上漲正在波及整個經濟。

他解釋稱，數萬億美元的財政和貨幣刺激是推動通脹持續升温的動力。為挽救遭受疫情重創的經濟，美聯儲祭出無限量寬措施，將資產負債表擴大逾4萬億美元，另一方面，美國政府則釋放了超過5萬億美元的財政刺激。「通脹可能比我們所擔心的要糟糕得多。我們有需求方，且比通常情況下多出3.5萬億美元，就存在於流動性當中，未來這些資金可能進入股市、加密貨幣、房地產，或被消費，大量資金正在等待某個時機被利用，這是為什麼通脹難以消退的原因。」瓊斯預期，未來幾個月，價格壓力將繼續上升。

華爾街加倍押注通脹交易

事實上，通脹持續時間遠超聯儲局預期，已經成為華爾街共識。美國銀行10月月度調查顯示，48%的受訪基金經理認為，通脹是市場的最大尾部風險，該比例是9月時的兩倍，通脹連續五個月問鼎頭號風險。38%的受訪者認為通脹將居高不下，預測未來一年全球出現滯漲的比例高達34%，創近10年新高，反映了全球基金經理對滯脹的擔憂大大加劇。報告稱，85%的受訪者預期短期利率將會走高，首次加息時間表由2023年2月提前至2022年。投資者對經濟增長前景信心不足，6%的受訪者預計經濟將會走弱，這是自去年3月疫情暴發以來最為悲觀的預期。

基於上述判斷，投資者加大對通脹交易的押注。美銀調查顯示，10月，商品頭寸淨增28%；現金持倉比例淨增27%，為去年7月以來的最高水平；投資者仍傾向於風險資產，全球股票頭寸高居50%；對債券市場的配比則降至紀錄低點，上月，全球債券配置下降至負80%。報告還顯示，大量資金由健康醫療、消費必需品輪換至銀行股和能源股，其中銀行板塊最受投資者親睞，持倉比例升至2018年5月以來最高，能源板塊頭寸升至2012年新高。

「對長線投資者來說，在當前的通脹環境下，60/40投資組合策略（即投資組合中股票持倉比例為60%，債券比例為40%）無疑是死路一條，真正的問題在於如何抵禦通脹。」瓊斯認為，現在是時候加倍押注包括商品、通貨膨脹保值證券在內的通脹對沖工具，在眼下通脹高企、利率低迷的情形下，投資者應當避免固定收益類資產。

和美銀訪問的全球基金經理一樣，這位傳奇投資者對美股的表態並不悲觀，他稱，全球普遍面臨通脹抬頭，股票是比固定收益更好的賭注，不過如果聯儲局採取行動遏制通脹，可能會擠壓股票的估值。