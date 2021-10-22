闊別港股五年　王健林將重登香港資本市場

10月21日晚間，萬達集團旗下商業運營平台珠海萬達商業管理集團股份有限公司（珠海萬達商管）向香港聯交所遞交了招股說明書。

澎《澎湃新聞》報道，資料顯示，2018年、2019年、2020年及2021年上半年，珠海萬達商管收入分別為110.23億元（人民幣，下同）、134.37億元、171.96億元和106.36億元，核心淨利潤17.51億元、12.70億元、11.76億元和20.65億元。

截至6月30日，珠海萬達商管管理380個商業廣場，在管建築面積5,400萬平方米。其中獨立第三方商業廣場數量為106個，佔總在管商業廣場數量的27.9%。2018年至2020年，在管商業廣場平均出租率為98.8%，截至6月末有162個儲備項目，包括133個獨立第三方項目。在管萬達廣場1年總客流量46.07億人次。

在招股書中，珠海萬達商管稱，「按照在管建築面積計算，我們在全球以及中國皆排名第一，在管建築面積在中國超過第二名至第十名的總和。按儲備項目建築面積計算，在中國排名第一，按照管理的獨立第三方商業廣場數量計算，在中國排名第一。」

獲多名重量級投資者力撐

財務數據方面，截至2021年6月30日，珠海萬達商管流動負債總額151.75億元，非流動負債3.6億元，負債總額155.35億元，資產總額193.23億元，資產負債率80.4%。手持現金65.51億元，較2020年末的93.64億元下降30%。

從股東來看，珠海萬達商管目前由大連萬達商業、珠海萬贏、銀川萬達與基石投資者分別持有69.99%、8.83%、0.01%及21.17%股權。招股書顯示，2021年8月13日，PAG向萬達商管融資19億美元，每股對價3.86美元。此外，萬達商管還獲中信證券(19.78, 0.24, 1.23%)投資6.49億元，每股對價24.84元人民幣。目前，珠海萬達商管的總股本為72.47億股，按24.84元/股來計算，珠海萬達商管目前估值達1800億元。而王健林持有大連萬達商業52.68%的股權，即間接持有珠海萬達商管41.5%的股份，這部分的估值達747.5億元。

值得一提的是，在珠海萬達商管的基石投資者裏還出現了不少大佬的身影。

根據招股書顯示，此次萬達商管的基石投資者包括騰訊控股、螞蟻科技集團、中信資本、星匠、合眾人壽保險股份有限公司、碧桂園服務、金逸環球（碧桂園香港發展有限公司的全資附屬公司）、招商局輪船、周大福鄭裕彤家族、PAG等22家公司，另外還有六位高管，總計持有21.17%股權。

碧桂園物業和金逸環球共向珠海萬達商管投資32.3億元，持股比例為1.7945%；鄭裕彤家族投資1.29億元，持股比例0.0718%；中信資本入股5億美元，持股比例1.7857%；螞蟻科技集團入股25.95億元，持股比例1.4421%；騰訊集團入股15.12億元，持股比例0.8401%。