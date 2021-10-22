莊太量﹕建議政府立法　每年預算按一定比例投放資金發展科創行業

《香港01》首辦「大灣區互聯共創研討會」，以「檢視香港自身優勢．協助大灣區完成產業鏈發展」為主題，集中探討香港企業應如何就金融、資訊自由、國際專才等優勢，與大灣區城市合作，滿足區內產業鏈需要。香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指出，推動大灣區發展並非僅是講及11個城市間的總和，而是講求各城市之間的分工及發揮其角色，最終可收協同效應之效。

港可為企業提供售後服務

那麼香港可以發揮一個怎樣的角色？他指出從創新科技而言，論市場規模，只有700多萬人口的香港確非主要市場，可是香港卻可以協助區內企業將產品出口到全球，以及提供翻譯及法律等服務。

同時香港在人才及資本層面，亦可以為科創提供協助。目前本港亦有不少學生參與科創比賽並勝出，更獲得一筆種子基金以發展項目；當企業發展至一定規模時，以往亦曾出現如電盈（0008）投資在騰訊（0700）等案例。同時香港亦可以在協助企業上市，及保險資金投入等金融層面協助科創行業。

他更建議政府應考慮立法，將每年預算中的一部份投放在科創行業，以達到從上而下推動行業發展。他並以美國矽谷發展為例，當年是美國海軍在當地發展，隨後眾多私人企業在周邊發展起來。雖然香港擁有一定人才，惟未來應放寬阻礙引入人才的限制。

籲科學園可考慮更集中個別科創類別行業發展

莊太量又指出，未來可以考慮推動科學園等於科創發展上採取更專門化，以吸引更多海外專門同類型科創企業前來發展，以及吸引更多投資者前來物色合適的投資機會。

在談及金融業發展時，莊太量指出目前金融業已為香港第一大產業，佔本港本地生產總值比例逾21%，這與近年中港兩地推出滬深港通及債券通等互聯互通機制，讓成交量增加有關，更有信心當中港兩地進一步融合，理通財開通及綠色金融發展，未來金融業佔本港本地生產總值比例，每年提高1個百分點。同時亦期望透過理財通等安排，協助內地居民購買投資產品。