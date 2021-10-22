騰訊雲蔡毅海料企業進入大灣區市場臨不少挑戰　籲須留意合規要求

《香港01》首辦「大灣區互聯共創研討會」，以「檢視香港自身優勢．協助大灣區完成產業鏈發展」為主題，集中探討香港企業應如何就金融、資訊自由、國際專才等優勢，與大灣區城市合作，滿足區內產業鏈需要。騰訊雲港澳業務總監蔡毅海提醒若企業有意進軍大灣區，會面臨不少挑戰，既因為不少合適本港客戶行為上的安排，在發展大灣區市場時未必適合；亦因為內地企業在區內市場發展已有一段時間，相比下剛進入有關市場的企業難免會較蝕底，特別是獲得新客戶的成本會較高。

他指出目前本港不少行業，在區內亦有已龍頭，所以新進入市場的企業要考慮如何取得客戶認知，同時內地客戶亦不習慣下載手機應用程式以進行下單等，反而多利用騰訊等企業提供小程序。同時大灣區的地域廣泛，無用利用銷售點及商舖以滿足客戶需求是不可行，所以要透過數碼化來發展。他亦指出在內地發展業務時，不可以忽略風險及合規要求，特別是內地實施數據安全法後，企業不可以將內地消費者數據輸送出境。

談及香港科創發展時，蔡毅海指出香港對騰訊而言具戰略意義，其中一方是金融人才，騰訊在香港拓展互聯網及金融業務；人才層面方面，公司亦有參與青年就業計劃，騰訊提供70個名額，單是其本人的小組，亦有3名額。公司在香港亦有投資科創行業，包括富融銀行，並剛投資了在數碼港的教育科技初創企業。同時香港亦是不少騰訊國際業務的總部，如音樂串流平台Joox。

就大灣區金融業務發展，蔡毅海指出隨著理財通開通後，有份提供服務的19間銀行，定要考慮如何接觸到區內7,000萬名潛在客戶。在內地是不可能透過外國社交軟件投放廣告，同時遙距開戶在內地亦不普及，所以企業日後難以將所有在港合適的做法，悉數遷到內地。