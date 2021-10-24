恒基速攻啟德樓盤　股價有望推升逾兩成｜聶振邦

行政長官林鄭月娥於兩週多前（10月6日）發表今屆任內最後一份施政報告，市場其中一個焦點落在未來房屋規劃上，刺激一眾本港地產股上揚，以10月7至20日僅兩週內的高位，相對10月6日收市價，恒指地產分類指數中的六隻本港地產發展商股份，升幅約5%至7%，其中恒基地產（0012）更升逾7%（30.50 → 32.65元），反映在同業中市場關注度較高。

留意上述期內大市成交金額普遍處於1,600億港元以下，反映投資氣氛未見熾熱，相信現為市場關注度高的股份，預期大市交投進一步活躍時，將見大量買盤出現而令股價表現受惠，故此恒基值得關注。

恒基2021年中期報告顯示，啟德樓盤THE HENLEY I貢獻良多，單是5月8及9日開售首兩日，便套現近17億港元。（網上圖片）

恒基旗下啟德樓盤THE HENLEY I 兩日銷情套現近17億元

參考2021年中期報告，截至6月底於今年上半年恒基於本港自佔之合約銷售總額超過78億元，較去年同期大增178%。筆者留意其中啟德樓盤THE HENLEY I貢獻良多，單是5月8及9日開售首兩日，便套現近17億港元。

觀乎今年本港疫情已漸趨穩定，大部份行業亦逐步恢復日常運作，加上環球預期仍處低息率環境一段日子，均為本港樓市帶來支持。而過去五年（2016至2020年）集團下半年來自銷售物業收入普遍佔全年約六至七成，推斷今年下半年銷售拓展亦較上半年更積極，全年業績表現令人期待。

THE HENLEY樓盤榮獲綠建環評金級

THE HENLEY系列共三期，繼今年7月THE HENLEY II接受預售申請後，9月亦已推出THE HENLEY III，反映銷售額會為下半年合約銷售總額帶來貢獻。誠然政府近年大力發展啟德，成功把九龍東打造成第二個核心商業區，THE HENLEY系列銷售踴躍顯然與市場看好升價潛力有關；配合港鐵屯馬線於今年6月底已全線通車，帶旺啟德區內樓市。

另更值得留意此樓盤的環保概念也切合潮流需求，已榮獲香港綠色建築議會頒發綠建環評 （BEAM Plus）金級，成為全港首個引入嶄新高效能冷暖水源分體冷氣系統的住宅項目。

集團實行可持續發展營運大方向

該項目提供冷源予室內機製造冷風供給每戶單位，節能減碳效果比傳統分體式冷氣系統平均多於10%；加上選用太陽能照明系統、風力發電裝置、雨水收集灌溉系統等環保科技，推動可持續發展（Sustainable Development, SD）。於2021年中期報告列出集團對環保及可持續發展均極為注重，發展項目持續獲得多項環保嘉許。

自2020年起，集團更取得多家金融機構以優惠條件給予綠色貸款、綠色擔保，以及可持續發展貸款額度超過250億港元，彰顯集團之優越信譽及環保貢獻備受國際金融業界肯定。筆者相信可持續發展的營運大方向，有助恒基的企業形象持續提升，從而反映到集團的企業價值及股價之上。

誠然政府近年大力發展啟德，成功把九龍東打造成第二個核心商業區，THE HENLEY系列銷售踴躍顯然與市場看好升價潛力有關；配合港鐵屯馬線於今年6月底已全線通車，帶旺啟德區內樓市。

今年股價於9月24日錄得最低收報28.75元，而於10月20日收報31.95元，低位回升僅約一成，留意於5至7月股價表現強勢時分別高見37.90、38.85和37.50元，較現時低於32.00元潛在升幅於兩成。

至於截至2021年6月底倒數12個月的股東應佔溢利約139.07億港元，相對已發行股數約48.41億股，每股盈利為2.8728港元，較31.95元產生市盈率（TTM）為11.12倍。參考2019和2020年市盈率平均值為13.34倍，相對上述每股盈利為2.8728元，得出每股合理值不少於38.30元，同樣得出潛在升幅約兩成的結論，配合股息率超過5.6厘，總體回報率可望為兩成半或以上。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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