物流公司：航運危機或比雷曼危機影響更嚴重　聯儲局卻無能為力

據《財聯社》報道，近日，美國物流公司Flexport首席執行官Ryan Petersen警告，美國當前的港口堵塞，對美國乃至全球經濟的衝擊可能比「雷曼危機」還要糟糕，而聯儲局卻無法通過印鈔來擺脱這場危機。

10月22日，Ryan Petersen參觀美國西海岸港口後表示，「港口關閉比雷曼兄弟倒閉還要糟糕，這兩者都會導致所有依賴它們的對手方發生災難性潰敗。但對於雷曼危機，政府只需大量印鈔，讓銀行流動性氾濫起來就可以。」

Petersen表示公司已聘請了一名船長巡視美國最大兩個港口洛杉磯港和長灘港，這兩個港口的船運集裝箱佔到美國40%。在三小時來回巡視、路經每個碼頭的過程中，只看到不到12個集裝箱被卸下。

據他介紹，這兩個港口總有數百台起重機，但只有「7台仍在運行，而且似乎運行得相當緩慢」，而「碼頭上的集裝箱簡直爆滿了，這意味着它們沒有空間從船上或陸地上裝載新集裝箱。這是真正的交通堵塞。」

稱問題為碼頭過於擁擠

Petersen指出，目前瓶頸不是起重機的短缺，而是集裝箱碼頭過於擁擠，因為沒有空餘的底盤車把這些集裝箱清理出來。集裝箱堆場一般採用的底盤車堆存方式將集裝箱連同起運輸集裝箱的底盤車一起存放在堆場上。

儘管拜登總統10月13日發布了一項指令，宣佈洛杉磯港和長灘港實行每天24小時、每周7天的工作制，以解決港口貨物擁堵問題，但它們目前似乎仍處於停滯狀態。美國總統拜登近日表示，他會考慮動用國民警衛隊運輸貨物，協助緩解導致短缺和消費者成本上升的供應延遲問題。

Petersen提出一個「簡單方案」是州政府和聯邦政府與港口、卡車司機和供應鏈上的其他所有人合作，建立臨時集裝箱堆場，將空集裝箱堆放到6層高，而不是兩層。這將釋放數以萬計的底盤車，這些底盤可以立即被帶到港口來拖走集裝箱。

Petersen表示，有必要儘快糾正目前瓶頸，因為這是一個「迅速失去控制的惡性循環，如果繼續下去，將摧毀全球經濟。」高盛分析師Jordan Alliger 也同意這一說法，並讓客户監控港口動向。

Alliger稱，「最顯著的擁堵指標是停泊在港口等待卸貨的集裝箱船數量，在9月19日達到了創紀錄的73艘後，該指標於10月18日再次恢復到70艘，而疫情前的平均水平大概是0至1艘。」