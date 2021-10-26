穆迪對澳博企業家族評級進行下調檢討　展望負面　關注再融資進程

穆迪投資服務指出，將澳門博彩的Ba1企業家族評級，以及就其子公司Champion Path Holdings發債並由澳博擔保的優先無抵押擔保債務的Ba2評級，進行調低評級，並指澳博評級展望負面。

穆迪指出降低澳博評級，與公司就手上於明年2月到期的銀行進行再融資，出現延遲方面作跟進；助理副總裁Sean Hwang指出，若再融資進一步延遲，將觸發下調評級。

他指出澳博信貸質素及銀行的長期關係，支持其籌集所需資金方面能力，可是受到若干監管流程及資本市場出現不明朗情況影響。該行又指出，澳博自今年初已就明年2月到期銀行融資安排再融資，並在今年上半年發行93億元無擔保債券，將原於去年底止的190億元銀行債，降至今年6月底的90億元。目前澳博正就該筆銀行貸款餘額，以新的銀團貸款取代。

可是據穆迪理解，要執行有關安排受制於若平監管流程，或較難在時間上作負預算。若未來2至3個月內出現不可預見的延遲，或未能完成必需的程序。澳博將需要轉移尋求其他融資渠道如發債，並於債務到期日作有限緩衝，令公司能應對其可以控制的不明朗資本市場情況。

惟穆迪指出澳博已建立的經營成績及手上具質素的資產，加上與銀行的長期關係，相信澳博能獲得足夠的銀行額度或債券融資，今次聚焦於澳博能否如期籌組銀行融資或準備後備方案。