中石化上季賺207億元人民幣　按年跌55.5%

中國石化（0386）公布截至今年9月底止第三季業績月，歸屬母公司股東淨利潤為206.65億元（人民幣‧下同），按年跌55.5%，營業收入為7,416.38億元，按年增42.8%。
在今年首三季歸屬母公司股東淨利潤為598.92億元，按年增154.9%，營業總收入2萬億元，按年增加29%。
公司指出，在今年首三季油氣當量產量為3.55億桶，按年增4.6%，原油實現價格為每桶60.94美元，按年升59.4%，每千立方英呎天然氣實現價格為6.74美元，按年增26.7%。
煉油業務方面，加工原油1.91億噸，按年增9.3%，生產成品油1.09億桶，按年增3.2%。該業務錄息﹑稅前利潤542.68億元。
營銷及分銷業務方面，成品油總經銷量為1.67億噸，其中境內成品油總經銷量1.28億噸，同比增幅為3%。業務息稅前利潤為243.106億元。
化工業務方面，在今年首三季化工產品經營總量為6,077萬噸。該業務息﹑稅前利潤為230.64億元。
公司又指出，前三季資本支出為897億元，其中勘探及開發業務資本開支為386億元。
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