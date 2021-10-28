金融學院報告｜市場參與者稱AI及大數據人才短缺　成未來5年挑戰

金管局旗下金融學院，其轄下負責研究工作的香港貨幣及金融研究中心今日（28日）發表新一份題為「金融服務業的人工智能及大數據：區域透視及人才發展策略」的應用金融研究報告。研究中心的應用金融研究報告檢視與市場參與者及監管機構密切相關的議題，並探討促進香港金融服務業長遠發展的策略及方向。

報告描述近期金融服務業以人工智能及大數據進行轉型的概況，並強調人才在將這些新技術融入金融服務業的核心業務時的角色。同時，報告透過研究中心委託的調查，探討亞太地區主要金融中心的市場參與者對於採用人工智能及大數據的情況及人才需求的看法。研究結果顯示，在區內各金融服務行業的公司當中，71%已經或計劃在未來12個月內採用人工智能及大數據技術。市場參與者認為採用人工智能及大數據可帶來明顯的益處，但同時表示人才短缺是現在及未來五年的主要挑戰之一。報告亦闡述市場參與者對推動人才發展的見解，以及檢視國際上及香港所推行的相關措施。報告總結了一些有助豐富香港人才庫的建議，包括填補現有人才缺口、支援人才招聘及促進人才發展的策略。

香港金融管理局副總裁兼香港貨幣及金融研究中心副主席劉應彬表示，報告的結果顯示同時精通金融與人工智能及大數據技術的專業人士在未來兩年將特別受青睞，反映在行業內的各個領域將會在融合商業及科技功能方面邁向更高的水平。區域內的主要金融中心錄得人才的淨流入，證明香港及亞太地區有能力引領這方面的發展。當局希望這項研究能夠闡明金融機構在推動採用人工智能及大數據時所需的人才特徵及數量，從而促進香港及區域內金融服務業的健康發展。