新地2億建天橋連接元朗站南北　採新技術成本貴逾兩倍

新鴻基地產（0016）旗下項目「The YOHO Hub」，合共有6幢住宅，提供約2,000個單位。目前工程仍在進行中，項目分為南、北兩部分，其中北面緊連元朗站，發展商需於南、北地盤之間，分別興建一條全長46米的行人天橋，以及52米的行車天橋，以方便元朗居民日後通道往返南、北地塊，亦同時是該項目的消防車通道。

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新地表示，由於兩條天橋橫跨屯馬線和輕鐵路軌，附近道路亦非常狹窄及繁忙，令施工充滿挑戰，因此在港首次採用「轉體式橋樑裝嵌施工方案」，在天橋預定位置的旁邊搭建轉盤及轉動系統，連接已搭建的完整橋身結構，然後在短時間內將橋身結構平面180度吊運至預定位置。

跟對岸的接收臨時鋼結構用垂直鋼纜連接後，再緩緩地降下橋身直至穩固在預先安裝到位的永久支座上。整個施工方案靈感取材於街市常見的天秤，天秤基座為轉盤，轉盤一邊是橋身結構，另一邊則是重達1,200多公噸的鋼胚。

負責此項目的新輝建築副總經理何冠豪指，若以傳統方法興建一條橋，至少需時兩至三年時間才會落成，但新方法下由轉動至裝嵌天橋都只需4天，相關技術令整個工期節省近6成時間，減少封路對區內交通的影響。

不過「轉體式裝嵌」造價逾2億港元，較傳統施工昂貴兩倍以上；而以上兩橋預計於2023年配合上蓋住宅項目同步啟用。