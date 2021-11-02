許正宇：去年底本港累計發行綠債逾380億美元　6成為内地發行人

財經事務及庫務局局長許正宇出席「ESG──綠色經濟藍圖」論壇表示，政府在「政府綠色債券計劃」下，已發行總值35億美元的綠色債券，更超購7倍，未來5年內會定期發行總值1,755億港元的綠債，亦會研究把其擴展至零售界別以及以人民幣發行。

許正宇表示為實現香港於2050年碳中和，政府將投放約2,400億元，實行淨零發電、全民減廢、節能綠建、綠色運輸4大措施。

許正宇表示為實現香港於2050年碳中和，政府將投放約2,400億元，實行淨零發電、全民減廢、節能綠建、綠色運輸4大措施。早前發表的綠色債券報告中，列舉了14個相關項目，包括綠色建築、資源回收、廢物管理、可再生能源技術發展等，明年竣工的長沙灣庫務大樓亦是其中之一項。

去年在港安排和發行綠債總額達120億美元

截至去年底，許正宇指2020年在港安排和發行的綠色債務總額達120億美元，截至去年底累計額逾380億美元，有3分之1更是首次發行；6成為内地發行人，顯示政府對推動綠色轉型的貢獻。

他又表示，私人企業參與綠色金融的多為地產商，政府鼓勵其他公司開拓綠色金融的渠道，已推出為期3年的綠色和可持續金融資助計劃，目前已經批出30宗資助申請。他預料將吸引更多金融機構在港設立營運據點，有助香港建立整全的綠色生態圈。

港交所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺指出，碳市場能以較低成本實現特定的減碳目標。（資料圖片）

碳市場更能帶給社會經濟激勵 帶動綠色產業

香港交易所（0388）綠色及可持續發展金融主管許淑嫺表示，現時內地在2013年在不同地區發展8個碳市場如廣州、深圳亦在其中，本年7月時2,000間能源企業開始參與交易，相關企業排放量已逾40億噸二氧化碳，超越歐洲交易所買賣基金（ETF）。

她指碳市場能以較低成本實現特定的減碳目標，與傳統通過行政手段管理碳排放相比，更能帶給社會經濟激勵，帶動綠色技術創作及產業投資。

銀行業會以「監管為驅動」轉換至「戰略為驅動」

中國銀行（香港）經濟與政策研究處主管王春新指國際銀行業會從產品、融資政策、風險管理以及資訊披露方面擔任關鍵角色。

銀行業會加快從過去以「監管為驅動」轉換至「戰略為驅動」，把ESG理念融入經營理念，同時兼顧監管要求及股東、投資者、評級機構和客戶的期望，訂立綠色政策體系，規範日常營運；加快綠色金融產品創新、建立綠色文化，打造競爭優勢。