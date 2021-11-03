上市公司財務審計涉估值不當　財匯局：並非只挑高負債公司調查

財務匯報局今日（3日）發表年度調查報告發現，其中財務滙報不遵從事宜，多數涉及需要管理層作出重大判斷及估計的領域。其中，最常見的例子為公允價值計量和減值評估，這兩方面經常在業務合併、金融工具或其條款變動、涉及非金融資產的交換，以及向客戶提供商品或服務合約的會計處理中出現。而這些也是核數師的相關工作，導致實際或潛在審計失當行為的最常見領域。

並非只調查高負債公司

財匯局早前公佈正就恒大（3333）的持續經營滙報展開調查，財匯局行政總裁馬力（Marek Grabowski）稱，高負債是財務危機的徵兆之一，但當局並非只挑選高負債的行業或單一公司來調查，主要聚焦上市公司及核數師在有關持續經營上，是否有恰當滙報。至於未來會否調查其他內房發展商，馬力則指不能透露。

財匯局近日高調調查的壹傳媒（0282）及康宏，都是公眾高度關注的公司，被問及是否只挑選這些公司來調查，馬力則表示，若涉及重大公眾利益時，當局會公布被查對象，但不會評論調查進度。

招聘人手應付未來工作

財匯局先後與證監會、廉政公署、港交所（0388）簽訂合作諒解備忘錄。主席黃天祐表示，由今年4月至10月底止，共收到72宗投訴，較去年同期40宗有明顯上升，當中不乏由其他監管機構轉介過來的個案。

對於財匯局即將從香港會計師公會手中取得調查及紀律處分所有會計師等權力，黃天祐指，現已處理擴權後財政的過渡工作，當局會聘用香港會計師公會處理相關職能的員工，再在市場招聘其他人才，笑言「都要睇budget做事」。