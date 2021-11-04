中港有望下月通關　周生生劉克斌料設旅客配額制　對生意刺激有限

中港兩地據報最早在下月通關，消息刺激零售股上揚，反映出投資者對兩地通關抱有相當期望。不過業界人士對此消息態度較審慎，認為對業務推動作用有限。



據《南華早報》引述中國衞生官員的消息指，中港兩地即將在下月通關，首階段試行期間，過關將設置每日配額，香港旅客進入內地只需透過旅客健康碼系統而毋須隔離，惟被限於廣東省內活動。報道又指出中港專家下周會再次舉行線上會議，

金飾股今日跑贏大市

通關消息傳出後，一眾金飾股均有升幅，周生生升4.23%至11.82元，周大福（1929）升5.6至16.96元，六福（0590）升勢最強，上揚7.24%至24.45元。

其他零售消費股方面，莎莎（0178）升8.7%，報1.87元，卓悅（0653）升1.6%，報0.192元）利福（1212）升4.3%，報4.41元。收租股方面，九倉置業（1997）升4.1%，報42.95元。

鄧鉅明料旗下生產影響有限

零售業界對通關消息並無表現得太興奮。太子珠寶鐘錶公司主席及行政總裁鄧鉅明對此表示「非常正面」， 但不估算會為旗下業務帶來多大影響，「内地疫情都一團糟，加上兩地健康碼是否能相容，這些問題解決後都需要一定時間觀察。」他指出憧憬兩地順利通關，惟擔心香港疫情未必能使兩地「完全通關」。

鄧鉅明憧憬兩地順利通關，惟擔心香港疫情未必能使兩地「完全通關」。

周生生冀12月生意額可較早幾個月增1成

周生生 （0116） 大中華營運總經理劉克斌則對通關說法保守，表示「不敢抱有希望」，他指現時消息尚未證實，加上即使下月中旬通關，仍會有配額制。根據上半年的通關安排，每日來港人數只有1,000至2,000人，而且主要是商務及探親優先。他表示這類旅客對生意並不算有很大幫助。

劉克斌期望年尾至春節期間的生意額會有上升，「以12月來說，是婚嫁的旺季，希望婚嫁市場能夠復甦。」他表示預計12月營業額會較幾個月前上升約1成，惟均需視乎政府的防疫設施安排，但他認為通關能夠帶動氣氛是好事。

劉克斌表示對通關「不敢抱有希望」。

至於市民或會擔心通關是否會導致百物騰貴，對此，東九龍最大型商場Megabox回應指，由於商場位置在住宅區附近，認為通關對其人流以及營業額沒有直接關係，反映通關對於民生商場、商店等或沒未有影響。