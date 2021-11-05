陸金所料香港在內地金融科技發展　擔當重要角色

中國平安（2318）聯營公司陸金所聯席首席執行官計葵生今早在「香港金融科技周2021」的主論壇上發言時表示，內地金融科技行業正邁向成熟，在監管水平及要求日漸提升的環境下，唯有持合資格牌照及資金充裕的企業才能取得成功，預期市場將進行整合，而香港將在內地金融科技發展中擔當重要角色。

計葵生認為，政策調整是為了進一步完善金融科技行業發展，為提升金融服務可得性等社會議題奠定新基礎。而反壟斷、數據安全、個人信息保護、促進共同富裕等議題長期以來都是社會與行業關注的焦點，至於受到廣泛關注的在金融科技領域發生的監管趨勢，已經持續了較長一段時間，並日趨成熟，步入穩定階段，多種因素正合力推進金融科技行業健康發展，同時規範競爭標準。

他直言，只有持合資格牌照及資金充裕的平台才會在新的監管趨勢下取得成功。計葵生相信未來科技平台及傳統渠道之間會有更多合作，平台間的協同會進一步增強，為消費者創造更多便利，帶來更多選擇。因此，平台之間更需要促進合作以提供更優質的客戶服務，在這方面人工智能等科技應用必不可少。

料金融科企可保發展勢頭

他又指出在新的監管趨勢下，預計企業合規成本將會輕微上升，或主要被用於技術投資，以滿足相關要求。他認為金融科技將繼續保持良好的發展勢頭，過程中行業可能會面臨一些整合，但隨著行業的規範化發展，這一領域內頭部優勢企業的長期價值有望得到市場各方的認可。

計葵生預期，隨著大灣區配套政策的落實，內地與香港在金融領域的互聯互通將進一步加深，而香港在其中將扮演更舉足輕重的角色。他認為在三至五年後，對於專注提供財富管理相關技術服務的企業而言，金融科技可佔業務規模的10-20%，機遇龐大。