內房再震散大市　恒指跌穿二萬五　晶片逆市強勢｜港股回顧

踏入11月首周，恒指再度失守二萬五，報24870點，上周大跌506點或2%，北水買貨也不積極，全周僅錄得淨流入7.8億元。



上周表現最好的是李寧（2331），股價累升7.5%，安踏（2020）亦回升2.9%。花旗表示近日與李寧管理層進行交流，公司指旗下批發和零售業務的利潤率均有提升的空間，以在2022年淨利潤率可維持16%至19%水平。該行又認為公司給予明年銷售收入增長約20至23%的指引合理。維持「買入」評級，目標價103.4元。另外，舜宇光學（2382）受惠「元宇宙」概念刺激，股價累升5.2%，報221.2元，創近兩個月新高。

內房債務問題擴散至其他公司，多家公司股債雙殺。佳兆業集團 （1638） 擔保的理財產品出現兌付逾期，世茂集團（0813）債券價格曾急瀉，股價上周五更大挫逾13%。消息拖累內房股向下，龍湖（0960）跌10.7%，碧桂園（2007）跌6.3%，潤地（1109）跌6.1%，均創逾1個月新低。

藥明上調指引卻捱沽

雖然內房跌勢未止，不過，論及跌幅最急的是藥明生物（2269），累跌13.9%，報101.9元。公司上調今﹑明兩年收入及盈利預測增幅，由原來預期今年全年收入及盈利增長65%，上調至增長75%；同時將明年收入及盈利增長幅度，由40%升至45%。即使如此，卻未能扭轉股價。然而，有「金手指」之稱的高瓴資本在第三季度大幅減持其重倉的醫藥股領域，引發市場熱議。

另外，信義系捱沽，信義玻璃（0868）和信義光能 （0968）分別跌8.7%和13.6%，而信義玻璃收市創近九個月新低。

華虹半導體管理層指12英寸及8英寸產品平均售價每季最少加價3至4%，上周大彈近17%，報45.85元，創近兩個月高。（路透社）

華虹半導體彈近17% 平安好醫生未止跌

恒生科指上周跌1.6%，報6276點。外圍晶片股大升，帶動本港晶片股向上。華虹半導體（1347）上周大彈近17%，報45.85元，創近兩個月高。瑞信指，華虹半導體管理層指12英寸及8英寸產品平均售價每季最少加價3至4%，而現時產能已接近滿載，並無任何客戶訂單放緩的情況，同時又指客戶繼續要求公司增加產能，預計將在明年保持滿載。中芯（0981）升4.8%，報23.05元。

相反，科指成分股之中，平安好醫生（1833）並未止跌，上周再大跌18%，報31.05元，微盟（2013）跌15.8%，報10.16元。