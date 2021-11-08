AV Concept承認4年前收購韓國上市公司股權　涉違反上市規則

AV Concept（0595）指出在2017年1月20日，以2,900萬元收購於韓國上市的IE Limited的72.73%股權。由於相關股權由Man Kin Fung擁有的Central Investment持有，而Man Kin Fung被視為公司關連人士，因此該交易初被視為一項關連交易，須遵守上市規則第14A章項下的申報﹑公布﹑通函及獨立股東批准規定。

公司指出在相關時間批准交易時，參與董事認為收購事項屬日常及一般業務過程中一部份，因此獲豁免遵守上市規則第14章規定。於接獲聯交所發出指引及澄清後，公司認同交易應構成須予披露交易，並衷心承認無意地違反上市規則第14.34條。

公司指出，收購事項乃公司與Man Kin Fung訂立，參與董事認為對方為公司獨立第三方，所以收購獲豁免遵守上市規則第14A章規定。於接獲聯交所發出指引及澄清後，得悉Man Kin Fung向公司關連人士收購Central Investment全部股權，所以Man Kin Fung被聯交所視為關連人士，所以相關交易構成關連交易。

公司指出衷心地承認無意違反上市規則第14A.35﹑14A.36及14A.46條，若公取於訂立協議前已諮詢聯交所有關收購事項的上市規則涵義，則可避免上述無意的違規行為。

公司指出就不合規事件深表遺憾，並強調屬無心之失，為避免再發生同類不合規事件，並確保持續遵守上市規則，已採取多項補救措施，包括在今年4月擢升當時的公司秘書助理合規主任，及已持續聘用一名財務顧問，及由獨立專業律師事務所在今年6月向參與董事﹑公司秘書及合規主任，提供有關上市規則及企業管治的合規要求及實際應用培訓。