日清獲政府提1500萬元資助　於大埔工業邨廠房建智能生產線

日清食品（1475）今日（9日）獲得創新科技署的「再工業化資助計劃」批准提供上限1,500萬元的資助，將用於在香港設置一條全新的智能生產線。

該筆資助將用於日清食品位於大埔工業邨的其中一個生產廠房，以設立一條全新的智能型自動化生產線。該生產線將配備機械人、傳感器和智能系統，可實時監控即食麵的生產過程。該智能生產線預計於2023年7月竣工，將提高生產和空間使用率，並提升生產彈性，符合集團維持香港領導地位的業務發展策略。

香港政府一直推動再工業化，以促進香港的經濟增長及發展強大的高端製造業。創新科技署的「再工業化資助計劃」於2020年7月推出，旨在通過資助公司在香港設立智能生產線，鼓勵智能製造。日清食品很榮幸成為獲得「再工業化資助計劃」資助上限的首間食品製造商及第二間公司，顯示出集團持續致力於在香港發展策略業務，並通過使用智能技術培養行業人才成為專業技術人員。