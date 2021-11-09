宏利香港第三季新業務價值按年升42%　核心盈利增至19億元

宏利香港公布首九個月核心盈利按年增長16%至53億元；第三季核心盈利為19億元，按年升16%。首九個月年度化保費等值銷售（APE）按年升10%至49億元，第三季年度化保費等值銷售按年升12%至17億元。

宏利香港又指出，首九個月新業務價值（NBV）按年升34%至35億元，第三季新業務價值按年升42%至12億元。

宏利表示期内有效保單業務的強勁增長、新造業務量的上升，以及利好的產品組合均帶動上述增幅。期內，代理人團隊創下10,815人新高，按年升6%，最近則逾1.1萬人。團隊所錄得的年度化保費等值銷售總額按年增15%，他們的收入亦較去年同期增長12%。

料內地客更著重健康及保障型產品

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，自去年底澳門恢復與中國內地的通關，首九個月公司在當地業務年度化保費等值銷售額，按年升1.94倍。當中内地訪客佔62%，比去年同期的5%大幅增加。他表示内地客戶對保險要求為更着重健康和保障，預期中港兩地通關後，內地訪客業務質量會更高、更具持續性和更合規。

被問及認為來港易的每日1,000名内地旅客來港安排，對業務發展影響時，戴明鈞指1,000名人士對業務來説只是一小步，期望政府全面通關，對保險業會有更好推動力。

宏利亦指出旗下強積金業務表現。按管理資產計算，2021年首9個月的強積金市佔率為26.5%，按年增長1.9個百分點。單計7月至9月底期間，按預計現金淨流入計算，宏利的強積金市佔率則為58.2%。