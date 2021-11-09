佳兆業遭惠譽降評級至CCC-　傳公司籲國企收購項目

正在停牌的佳兆業集團（1638）再次遭到投資評級機構降評級。惠譽公布將佳兆業長期發行人違約評級﹑優先無抵押債務評級，從CCC+下調至CCC-。

惠譽指出評級下調反映對佳兆業流動性進一步惡化的看法，認為由於流動性緊張及未披露的理財產品負債，信用風險很高。在理財產品對境內投資者兌付逾期後，住兆業流動性問題加劇。

惠譽又指出解決非資本市場債務﹑合同銷售額下降及資產處置進展有限或帶來壓力，稱最近合同銷售額下降債務能力，因此此類資金所得是「其流動性的關鍵來源」。

另一方面，據《路透》報道，中國國務院智庫國務院發展研究中心與多家房企和銀行，於周一（8日）在深圳舉行了會議，出席的內房企業包括佳兆業及萬科（2202）等。

現金流非常緊張

報道引述消息人士指出，佳兆業在會中呼籲國有企業收購項目或引入作為戰略投資者，幫助民營企業補充現金流。

公司又指出目前現金流非常緊張，由於信用評級機構不斷給予降級，銀行因為評級下降進一步停貸抽貸，企業遇到巨大困難。

佳兆業表示，已經有金融企業違規把公司資金轉走，呼籲所有尋求凍結資產的案件指定深圳法院集中管轄