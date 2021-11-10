騰訊上季業績遜預期　留意兩大因素成亮點　惟專家看淡股價

騰訊控股（0700）公布今年第三季未經審核業績，收入按年增長13%至1,424億元；非國際財務報告準則（non-GAAP）權益持有人應佔溢利317.51億元（人民幣．下同），按年下降1.7%，按季減少6.7%，低於市場預測的325.9億元。有分析員更認為，騰訊業務表現不亮眼，或會下試450至460元之間。



國際市場遊戲收入按年大增兩成

拆解騰訊分部業績，可見金融及企業服務收入佔比大幅增加，更成為了收入增長的引擎，上季增值服務收入按年增加8%至752.03億元，金融及企業服務收入按年增30%至433億元。

雖然過去半年，由於內地限制未成年人打機的政策，騰訊遊戲業務發展備受關注，在是次業績中，騰訊手機遊戲增值服務收入總額（包括歸屬於公司社交網絡業務的手機遊戲收入）按年增長9%至425億元，而個人電腦客戶端遊戲收入按年增長1%至117億元。同時，騰訊亦首次列出國際市場遊戲收入，按年增長20%至113億元，雖然僅佔增值服務總收入的15%，但相比本土市場僅按年增長5%，實在令人驚喜。

騰訊今年第三季收入按年增長13%至1,424億元。（騰訊業績截圖）

值得注意的是，廣告業務方面，騰訊上季網絡廣告收入按年增5%至224.95億元，佔總收入16%，花旗早前表示，考慮到內地推動教育「雙減」下，教育行業將削減廣告預算，或影響騰訊網絡廣告收入。

騰訊亦表示，由於宏觀環境的挑戰，以及某些重點廣告主行業受監管影響，預期整體行業的廣告價格在未來幾季可能仍然疲弱，廣告行業將在明年經過重新調整基數後，再次受長期驅動因素推動而恢復增長。

雲支付「破冰」成金融服務增長引擎？

支付業務方面，騰訊表示，日活躍用戶數及支付頻率維持健康增長，由於部分地區出現新一輪疫情而實行疫情管控措施，線下商業支付交易金額增速按年放緩，不過通過深化了與銀聯的合作，通過雲閃付應用在支付和服務兩個層面拓展新的互聯互通場景。

騰訊旗下的微信、阿里巴巴旗下的支付寶先後與雲閃付實現線下條碼的互認互掃。而據內媒報道，已有多家大型互聯網平台開始接入多種支付方式。例如，美團除支持美團支付外，已支持微信支付、支付寶、雲閃付等；京東支付方式包括京東支付、微信支付、雲閃付等。內地支付方式的互聯互通似乎已成新趨勢，騰訊未來還能保持金融服務的優勢嗎？

在條碼支付的互聯互通方面，微信支付和支付寶之間的目前還暫未實現線下條碼的互認互掃。博通諮詢金融行業資深分析師王蓬博認為，由於用戶黏性等原因，短期來看市場格局不會出現大的變化。後續，各方在展業中如何進行利益分配等問題仍需進一步釐清。

騰訊旗下的微信、阿里巴巴旗下的支付寶先後與雲閃付實現線下條碼的互認互掃。（視覺中國）

專家：投資者戒心加大 股價或跌至450元

對於騰訊上季業績，光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，整體在市場預期區間偏下水平，而備受外界關注的遊戲業務，未成年人流水佔比顯著下降，國際市場遊戲業務收入大增，騰訊大力投放資源發展海外市場，平衡內地監管風險，但由於佔比僅15%，短期內或未能抵消本土未成年人市場的流失，但相信騰訊遊戲業務收入將在第四季有大幅增長。

被問及騰訊在業績中表明作出新的承諾投入共同富裕項目，是否會對公司資金造成壓力？伍禮賢就認為，由於騰訊尚未公佈具體細則，短期內不會對公司業務及資金造成影響，但對市場而言，加大了投資者的戒心。

由於騰訊整體業績不算亮眼，未來廣告業務收入存疑，伍禮賢指，騰訊股價近期底部支撐位是450元，故有機會再跌至450元至460元之間。