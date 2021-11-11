馬斯克周一沽逾93萬股Tesla　SEC文件﹕沽貨為繳行使期權預扣稅

Tesla（特斯拉）遭創辦人CEO馬斯克（Elon Musk）沽貨。據馬斯克提交的文件顯示，在11月8日沽出934,091股。

據美國證監會最新文件披露，馬斯克已於11月8日行使股票期權，以6.24美元的價格行權了215萬股股票，這部分期權將於2022年8月13日到期。

文件同時披露，馬斯克在11月8日賣出了93.4萬股特斯拉股票。文件稱，普通股的出售僅是為了滿足報告人行使股票期權的預扣稅義務。

這是馬斯克自2016年行使股票期權以來，首次賣出股票。當時他在行使股票期權後，賣出了部分新獲得的股票，以支付約5.9億美元的所得稅。

此前，馬斯克11月6日在推特上發起調查，稱「最近總有人說未實現的收益是一種避稅手段，所以我建議賣出10%我所持有的特斯拉股票。」在350萬張投票中，近58%的人支持賣出。

根據彭博億萬富豪指數，現年50歲的馬斯克身家近3,000億美元，是世界首富。

至於Tesla股價方面，經過周二（9日）的大跌市後，公司股價在周三（10日）反彈，收報1,067.95美元，升4.3%。

Michael Burry料Tesla股價或挫9成

電影《沽注一擲》原型人物Michael Burry在一條現已刪除的推文中暗示，特斯拉股價可能暴跌90%。他將特斯拉與網路泡沫破裂時股價暴跌的亞馬遜進行了對比，後者直到數年後完成了業務轉型，股價才開始飆升。

Michael Burry還指出，馬斯克本人去年曾說過，特斯拉股價太高。「2020年5月1日，馬斯克說特斯拉163美元（按2020年8月拆股調整後計算的價格）『太高』，他沒有開玩笑。」