「Tesla殺手」Rivian首掛曾爆升逾5成　 市值一度超越通用及福特

亞馬遜投資的電動汽車初創企業Rivian Automotive周三（10日）正式登陸美國納斯達克證券市場，代碼「RIVN」。該公司IPO首日高開約37%，報106.75美元，盤中漲幅一度擴大至逾50%，股價最高至119.46美元，市值曾逾900億美元，超越通用汽車及福特汽車。

Rivian收報100.73美元，漲幅29.14%，市值859億美元。

Rivian此次IPO發行價定為每股78美元，高於其上調後的每股72美元至74美元的發行價格，最初的指導價格區間是57美元至62美元。

Rivian成立於2009年，原名為Mainstream Motors，後改名為Rivian。從官網介紹來看，這是一家致力於電動汽車設計、開發和製造的企業。公司宗旨是，在減少碳排放的大環境裏，致力於改變消費者的消費思維並影響其他公司做出積極改變。

上半年蝕近10億美元

產品方面，Rivian已經推出高端電動皮卡R1T、SUV R1S和EDV系列商用電動貨車。今年9月，Rivian的第一輛客户車輛駛下了生產線。公司計劃在今年12 月推出並開始交付 R1S（三排七人運動型多功能車）。此外，還計劃生產約1,200輛R1T和25輛R1S，並交付約1,000輛R1T和15輛R1S。到今年年底，計劃生產和交付大約10台EDV。

目前，這家公司依然是虧損狀態。相關文件顯示，2019年和2020年，公司的淨虧損分別為4.26億美元和10.2億美元。2021年前6個月淨虧損為9.94億美元。

亞馬遜此前披露，該公司擁有Rivian 20%的股份。亞馬遜不僅是Rivian的投資者，同時也是一個客户。2019年9月Rivian與亞馬遜簽訂了一項協議，生產10萬輛電動送貨車。