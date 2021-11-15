港股上企二萬五　三頭馬車將公布　融創奧園齊撲水｜港股早評

港股上企二萬五，恒指上周收報25327點，並第二日重上50天線（約25220點）。今日可關注「三頭馬車」數據、內房股、阿里巴巴等科企表現。

今周將有一系列經濟數據公布，包括中國的「三頭馬車」消費、固投及工業增加值數據，而9月的「三頭馬車」數據不如預期，要關注十月份的數據。另外，國家主席習近平與美國總統拜登將於周二上午舉行視頻會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見，而周五將有恒指季檢結果公布。

中國10月份的「三頭馬車」消費、固投及工業增加值數據將於今日公布。（新華社）

融創配股兼沽物管套74億

內房股再有公司配股和出售股權集資，融創中國（1918）公布，擬以每股折讓10.9%配股集資，同時減持融創服務（1516）1.58億股，套現合共約74億元。另外，集團主席孫宏斌將出資4.5億美元（約35億港元）自有資金，支持集團經營發展。

同時，中國奧園（3883）蝕讓部分香港物業套現。公司公布，以現金代價9億元向私人投資者伍登輝出售持有半山羅便臣道若干單位的3間項目公司全部股權及股東貸款，出售所得款項淨額擬用於償還貸款融資及作為營運資金；預期確認出售事項的估計虧損約1.8億元。

證券日報近日發表評論文章指，儘管現時有關房地產的政策已經偏暖，但房地產調控的「三穩目標」，即穩地價、穩房價、穩預期，不會變。

融創中國（1918）公布，擬以每股折讓10.9%配股集資，同時減持融創服務（1516）1.58億股，套現合共約74億元。

阿里巴巴等科企齊放榜

另外，國家網信辦公布《網絡數據安全管理條例（徵求意見稿）》（下稱《意見稿》），當中明確提到擁有數據的企業來港上市若有機會影響國家安全，需要向當局申報網絡安全審查。投資者可觀察對科技股的影響。

此外，科技股阿里巴巴（9988）周四收市後公布第三季業績，市場預期經調整利潤按年跌28%，收入則料有34%增長。另外，京東（9618）、網易 （9999）、百度（9888）、嗶哩嗶哩（9626）同樣於本周公布業績。

美股連跌三日後回穩

美股上周五連跌三日後稍作喘息，道指回升0.5%，報36100點，納指升1%，報15860點，標普500指數升0.7%，報4682點，三大指數仍在高位整固。美匯指數同樣守於95水平，美國10年債息處1.56厘水平，暫時變動不大。