順豐同城通過聆訊上市　料未來3至5年續處虧損｜新股IPO

內地速遞龍頭順豐（深圳：002352）繼分拆順豐房託（2191）在港掛牌後，旗下杭州順豐同城實業已通過在港上市聆訊，計劃在主板上市，聯席保薦人為美銀及中金公司。

根據初步招股文件，杭州順豐同城實業最初為順豐控股集團旗下一個事業部，專注同城即時配送服務，自2019年起獨立營運。截至今年5月底，集團與超過2,000個商家品牌合作，註冊商家約53.3萬，註冊用戶約1.26億，註冊騎手約280萬。

集團表示，其服務網絡覆蓋中國超過1,000個市縣，涵蓋餐飲外賣等成熟場景，以及同城零售、近場電商及近場服務等增量場景。

上海杭州順豐（順豐網頁圖片）

過去三年業務錄虧損

根據招股書披露，杭州順豐同城實業2020年的收入較2019年錄得逾一倍的增幅，毛虧損亦收窄44%，惟年內虧損仍擴大61%。

該公司於2019年、2020年及截至今年5月底5個月的收入分別為21.1億、48.4億及30.5億元（人民幣下同）；毛虧損分別為3.36億、1.89億及2766萬元，年內或期內虧損分別為4.7億、7.58億及3.53億元。

料未來3至5年虧損或持續

集團表示，公司在往績期間錄得毛虧損、淨虧損及淨經營現金流出，預計目前上述的財務狀況將在未來3至5年持續出現。目前公司專注在快速增長的市場上取得長遠成功，會繼續專注擴大客戶群、服務網絡等，而非尋求即時財務回報或盈利能力。

順豐同城實業集資所得，預期部份資金用於研發及技術基礎設施。同時，預期用於為其可能不時物色的潛在戰略收購及投資於行業價值鏈上下游業務提供資金，以補充及擴大該公司的業務營運。