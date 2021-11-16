Tesla累計跌幅一度逾2成　步入技術性熊市　表現遠遜勁敵Rivian

電動車生產商Tesla（特斯拉）弱勢未改，股價於周一（15日）一度跌5.3%，刷新10月25日以來盤中低點至978.6美元。與本月4日所創歷史高位相比，累積跌幅21.3%，陷入技術性熊市行情，並拖累納指轉跌。

《財聯社》報道，Tesla收跌1.94%，報1,013.39美元。而「特斯拉勁敵」Rivian Automotive顯著上漲，盤中最多漲近17%至152.53美元，收盤漲14.94%， 報149.36美元，市值達1,273.83億美元。

Tesla向美國證交會（SEC）提交的文件顯示，公司創始人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）上周五（11月12日）賣出了120萬股股票，價值約12億美元。這已經是馬斯克連續第五天賣出特斯拉股票，套現總額達到約69億美元。

嘲桑德斯不懂創造財富

自馬斯克在社交媒體上發文釋放可能賣出10%公司股票消息後，利淡消息接踵而至。在馬斯克的弟弟Kimbal Musk，以及馬斯克先後套現之後，特斯拉股價一直下挫。不過目前離馬斯克所說的「賣出10%」還差不少，需要再拋售約1,000萬股。最新消息稱，世界糧食署還向馬斯克提供了解決饑荒計劃的細節內容。

上周日（11月14日），馬斯克在民主黨參議員桑德斯要求最富有的人公平繳納稅款的推文下稱，「我一直忘了你還活着呢。」他還追着說：「伯尼，想讓我賣出更多股票嗎？直說好了……」不僅如此，他還稱桑德斯是在收割（財富），而不是創造（財富）。

股票研究公司Kalkine Group首席執行官Kunal Sawhney評論稱，「馬斯克周日在推特上嘲笑一位資深政客，可能會在未來幾周給該股增加壓力。出售價值數十億美元的股票，馬斯克可能會收到大約150億美元的稅單。」

大淡友平Tesla期權淡倉

早前電影《沽注一擲》的原型人物Michael Burry再次發推評論馬斯克，認為他不需要現金，只是想賣掉公司股票。他暗示馬斯克出售股票不是為了繳納期權稅，而是覺得特斯拉股價太高了，想套現部分收益。

不過，最新13F報告顯示，截至9月底，由Burry創立並擔任首席執行官的 Scion Asset Management關閉了對Tesla、方舟ETF（ARKK）和20年+國債ETF-iShares（TLT）的淡倉期權。