滬港通迎來7周年！　累計流入內地股市資金達1.5萬億人民幣

港交所（0388）宣布，滬港通今（17日）迎來7周年。經過平穩運行，滬深港通成交持續活躍、屢創新高，已經成為中外投資者跨境資產配置的主要渠道。

滬港通日均成交額按年增35%

截至今年11月10日，北向滬股通和深股通今年日均成交額已達1,222.6億元人民幣，比去年同期上漲35%。當中，南向港股通今年日均成交額已達440.6億港元，比去年同期上漲87%。北向滬股通和深股通七年累計成交額達64萬億元人民幣，累計1.5萬億元人民幣淨流入內地股票市場。

香港和海外投資者通過滬股通和深股通持有的內地股票總額不斷增長，由2014年底的865億元人民幣，激增至2021年11月10日的2.6萬億元人民幣。

七年累計增長達168倍

港交所指，南向港股通七年累計成交額達23.1萬億港元，累計2.1萬億港元內地資金淨流入港股。內地投資者透過港股通持有港股的總額持續攀升， 由2014年底的131億港元，增至2021年11月10日的2.2萬億港元。

互聯互通機制還不斷擴容，在港交所與滬深交易所達成共識下，首批在港上市的未有收入的生物科技公司於去年12月28日成功納入港股通。 今年2月1日，在上海科創板上市的符合條件的A股及其對應的 H 股也已納入滬港通。

未來，港交所將繼續與內地合作夥伴、監管機構、廣大用戶及市場各方合作，不斷優化互聯互通機制，為兩地市場創造更多機遇，連接中國與世界。