美股回調港股恐受壓　科網股捱沽　阿里今放榜｜港股早評

外圍美股回吐，港股亦受壓，恒指昨跌63點，報25650點，惟恒指夜期下跌逾200點，下方支持為二萬五關。市場對其部分科企業績並不滿意，今日要關注科企表現，而阿里巴巴（9988）亦即將公布業績。

一眾科企逐步公布業績，嗶哩嗶哩（9626） 第三季淨營業額總額52.1億元（人民幣，下同），按年增61%，好過預期，不過經調整淨虧損卻略差過預期，按年擴大67.7%至約16.2億元。月均活躍用戶（MAU）及日均活躍用戶（DAU）分別達到2.67億及7，210萬，同樣按年增35%，公司預計新增用戶表現等於或優於第三季。

另外，百度（9888）第三季收入盈利勝市場預期，收入按年增13%至319.2億元，非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤約50.9億元，按年減少27%。百度預計，假設百度核心收入按年增長5%至16%，第四季收入將介乎310億至340億元，按年增幅為2%至12%。

然而，市場對嗶哩嗶哩和百度的表現並不滿意，其美股昨晚分別跌近9%和5.5%，今日相信其港股亦難免受壓。

嗶哩嗶哩和百度其美股績後於分別跌近9%和5.5%。

恒大不斷套現，恒大（3333）盡沽16.62億恒騰（0136）股份，出售價為每股1.28港元，較昨日收盤價折讓約24.3%，總代價約21.3億港元。交易完成後，恒大將不再持有任何恒騰股份。回到大局看，內房融資似有進一步解凍迹象，據彭博引述知情人士稱，一筆規模達20億元人民幣的「海通華泰-海淀幸福里1期資產支持專項計畫」獲批本周啟動發行，而其ABS原始權益人為北京銘海置業有限公司，為華潤置地（1109）旗下公司。

另外，碧桂園服務（6098）開市前宣布短暫停牌，並將發布有關配售新股份的內幕消息。有傳公司打算以每股53.35港元配售1.5億股份。

美股回吐 歐央行警告樓市股市現泡沫

美滙指數單日轉向，曾一度突破96創逾一年新高後，倒跌回落至95.8。道指收跌211點或0.6%，報35931點。標普500指數收跌12點或0.3%，報4688點。納指收跌52點或0.3%，報15921點。

歐洲央行發表半年度金融穩定報告，警告樓市和金融市場浮現泡沫，稱儘管超低息及龐大刺激措施令歐羅區持續從疫情中復甦，但同時使很多資產的估值偏高，中線而言，由於估值過高，區內樓價出現調整的風險大增。