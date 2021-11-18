阿里下調收入增長指引　CFO武衛：料持續受累整體國內消費放緩

阿里巴巴（9988）公布第二財季業績，管理層在電話會議中表示，在過去六個月，集團留意到中國消費市場偏軟，消費增長勢頭比原定指引的環境更緩慢，相信對商業業務收入增長帶來影響，基於當前宏觀經濟狀況及競爭環境，故預計2022財政年度的總收入增長幅度，下調至20%至23%。

對於商業業務的GMV增長放慢，分別受到宏觀經濟狀況及競爭環境影響的情況，阿里巴巴董事局主席、首席執行官張勇認為相關影響很難去量化，僅認為兩個原因都是公司應當去考慮的因素。他又指，阿里巴巴作為零售商業當中的市場領先者，故此集團的業務表現某種程度上反映了市場實際狀況。

阿里巴巴集團首席財務官武衛指，從集團對全年的總收入增長指引，的而且確可以推測到下半年的增長大約是約10%多。她又指，由於過去一季中國整體GDP及消費增長而下降至單位數，預計情況將會持續幾個季度，而阿里巴巴作為市場的領先者，GMV達到8萬億元，故此受到整體消費環境的影響亦是較同業大。

今年阿里巴巴的商業業務之中，中國零售商業客戶管理（CMR）收入佔比由2020年第二季的45%，降至今季的36%。武衛指，CMR收入佔比下降，其中原因是其他業務增長較快，例如雲計算、國際業務等。她補充， CMR的增長在最近幾季比GMV增長慢，主要是因為集團對商家支持的投入，若把相關影響計入，CMR增長與GMV增長基本一致同步。若然未來中國消費增長復甦，GMV加速增長，屆時CMR增長會幾乎一致。

阿里巴巴主席張勇指，公司已作好準備實現「互聯互通」。（資料圖片）

張勇：已準備實現平台互通

對於行業之間的「互聯互通」開放接入，張勇表示，互聯互通一直是公司的核心價值，當所有平台能夠實質地擁抱這種互聯互通的模式，相信會帶來共贏局面，故公司傾向這種非歧視性、分享資源的模式。他舉例指，過往淘寶用戶要在其他平台分享有關資源，情況都比較糟糕，未來理想是可以跨平台分享，而阿里巴巴已經做好必要準備實現「互聯互通」。

對於《個人信息保護法》的落實，張勇指阿里巴巴已經作好充份必要準備工作，新法例已在11月1日生效，經集團評估後，認為生效不會集團業務帶來實質影響，但由於新法例生效時間尚短，集團會用更多時間觀察。