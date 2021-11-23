白宮擬提名鮑威爾連任聯儲局主席　景順趙耀庭﹕任命不涉黨派政治

美國總統拜登於近日宣佈提名鮑威爾（Jerome Powell）連任聯儲局主席，並提名布雷納德（Lael Brainard）擔任副主席。景順全球市場策略師趙耀庭指出這項備受任命遵循了歷史傳統，即連任一般不涉黨派政治。

他指出投資者看好鮑威爾連任及貨幣政策，推動美國國債孳息率上行及美元攀升至14個月高位。在鮑威爾的領導下，聯儲局推出了全新的「平均通脹目標」政策框架，而且面對市場參與人士時變得更加透明，訊息傳遞更為及時。更重要的是，在百年一遇的疫情期間，鮑威爾成功為美國經濟保駕護航，因而獲得兩黨的廣泛褒獎與支持。

趙耀庭認為，從隔夜指數互換及歐洲美元期貨因納入聯儲局加息溢價小幅報升，反映出市場人士消化，聯儲局將於6月召開的聯邦公開市場委員會會議上首次加息的預期。市場認為布雷納德較鮑威爾更趨鴿派，這意味著倘若布雷納德獲提名為主席，加息預期或會推遲至2022年下半年而不是年中，儘管兩者對貨幣政策及當前「過渡性」通脹因素的看法相近。

接下來，他將蒐集聯儲局11月份的會議記錄，預期記錄將於本周三（24日）發佈，從而觀察委員會是否流露出加速「縮表」進程的意向，這最早或會於12月宣佈。大部分考慮將取決於未來數月的就業及消費者通脹數據。

此外，他亦在密切關注近期的部分經濟數據，數據表明供應方面的限制可能有所緩解。船運費用逐步下降，美國隨時準備釋放石油儲備，而且半導體短缺問題似乎已有所平復。儘管部分零星的數據不能代表總體趨勢，但可能是通脹放緩的先行訊號。