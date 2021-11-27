變種病毒突襲港股　四大利淡壓頂　郭Sir教路保平安｜港股前瞻

受累新冠肺炎新變種病毒來襲，港股周五隨外圍大跌659點或2.7%，報24080點，險守二萬四關。香港股票分析師協會副主席郭思治直言，在四大利淡壓頂之下，投資者應該取觀望態度，宜持有現金，待大市回穩後再部署。



港股投資氣氛周五突然轉差，恒指60隻成分股僅得一隻錄得上升，其餘全是下跌。郭思治表示有四大利淡因素壓低大市。一是大市受新冠肺炎新變種病毒影響，二是前美國總經理特朗普的政策不許美資投資中概股，中移動（0941）、中海油（0883）等缺乏美資推動，交投減少並落後於大市。三是中國政策打撃科技行業，業績和股價一蹶不振。四是港府上調印花稅，令大宗交易的成本增長，變相令其交易方考慮成本上升問題，令成交一直不足。

「港股現時是沉底形態，即使有技術反彈亦不會多，現時並無利好因素，日後最多有波幅、無升幅，以阿里巴巴（9988）為例，10月時曾由132元反彈至170元水平，現時更回吐至破底價約130元，可見市場甚為保守」。郭思治又指，港股成交近期低落，認為大市只是「塘水滾塘魚」，恒指將在下周一（29日）期結日，周五為轉倉期，但恒指如此大瀉，對後市走勢頗為悲觀，相信10月5日23681點低位並非牢不可破的支持。

郭思治表示，近日跌市是由社會事件帶來的經濟衝擊帶動，難以預測恒指底部。（資料圖片）

宜持現金及觀望大市回穩

他再指，由於四大利淡因素壓低大市並非短期可得到解決，因此現時最好的投資策略為持有現金，並持觀望態度，待大市回穩再部署。

友邦（1299）和匯豐（0005）為周五的跌市火車頭，分別下跌3.3%和3.9%，拖累恒指共139點。郭思治認為，友邦和匯豐佔恒指比重分別7.7%和7.6%，權重排行第四、五名，大市一旦下跌，兩者難以獨善其身。

至於美團（3690）第三季收入按年升37.9%至488.3億元人民幣，非國際財務報告準則計，經調整虧損55.3億元，大致符合預期。郭思治認為，就目前大市情況而言，美團在恒指比重達8%，故此美團的業績好與壞，對其股價幫助不大。