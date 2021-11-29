全球旅遊業受新冠疫情衝擊　聯合國機構料今年損失高達2萬億美元

聯合國世界旅遊組織11月29日說，預計2021年全球旅遊業因新冠疫情損失2萬億美元。儘管部分地區旅遊業有所回暖，但是整體復甦步伐仍然「緩慢而脆弱」。



《央視》新聞網報道，根據這項預測，2021年全球國際遊客總人次比2019年減少70%至75%，與2020年情況大致相同。在遭受疫情衝擊前，2019年全球國際遊客總人次為15億。

據世界旅遊組織統計，2020年全球旅遊業因新冠疫情損失2萬億美元，成為受疫情影響最嚴重的行業之一。

世界旅遊組織在一份聲明中對全球旅遊業中期前景表示不甚樂觀：「儘管近來（旅遊業）有改善跡象，但是世界各地疫苗接種率不均衡、新毒株出現等因素，可能衝擊本就緩慢而脆弱的復甦進程。」

除了各國民眾因疫情難以旅遊，油價上漲、供應鏈不穩定等因素均影響全球旅遊業收入。

盼來年情況勝今年

世界旅遊組織秘書長祖拉布·波洛利卡什維利（Zurab Pololikashvili）說：「旅遊業正遭受歷史危機，但是旅遊業也有快速復甦的能力。我真心希望2022年情況好於2021年。」

為防控疫情，各國發布各類限制措施，對旅客出入境所需證明材料、隔離期等作出不同規定。波洛利卡什維利呼籲各國進一步明確和優化這類措施，因為遊客經常「被搞糊塗了，弄不清楚到底有哪些出行規定」。

從地區看，亞洲南部、加勒比海地區海島以及歐洲南部近來旅遊回暖情況較明顯，部分地區今年第三季度接待的遊客人次逼近甚至超過疫情前水平；其他許多地區的旅遊業則毫無起色，外國遊客人次與2019年相比減幅達到95%。