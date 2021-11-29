周凱旋談可持續發展　引愛因斯坦名句　鼓勵各界抱希望共同發展

2021年聯合國氣候變遷大會所討論的《格拉斯哥氣候公約》。其中最大的亮點是在答問環節邀請了維港投資綱領總規劃師周凱旋（Solina Chau），分享她對可持續發展的哲學。

維港投資綱領總規劃師周凱旋，分享她對可持續發展的哲學。（網上截圖）

冀回報與正能量兼得

現時無論是國家、企業甚至個人都著重「可持續發展」，但周凱旋認為「人人想榮登極樂，卻不願往生」，一句道出現實的寫照。她坦言依然對如何前行看法分歧，也經常被政府「噴霧式」政策弄得進退兩難，但維港投資的任務是通過投資，把科學與科技企業化，讓回報與正能量兼而得之。

周凱旋多次提及「可持續發展」對下一代的重要性，除了全球暖化、塑料廢物等環境問題，還提及AI（人工智能）的發展。她重提維港早年投資DeepMind，在2016年舉行人工智能AlphaGo和世界排名第一棋手世界冠軍李世乭的「人機對戰」，獲DeepMind創辦人特意邀請她觀戰。當時能出席現場觀戰的人不多，她坐在房間內，聽到世界冠軍李世乭講述自己是為女兒而戰，因為未來是往往關於未知的一切，改變會如貫而來，令她深深感動。「他深知自己有機會在全世界備受關注下被擊敗，即便如此，仍願意為了下一代而繼續前行，我是感受至深」。

周凱旋鼓勵「社經地位高階人士」一起投資在可持續發展項目。（視覺中國）

屢引經據典 籲支持可持續發展

在演講中，周凱旋除了談及維港的投資哲學，還引經據典應用於可持續發展上，令本來「離地」的ESG更為「貼地」。其中，她引用了文學家H.G.威爾斯一句格言：「適應或被毀滅，至今依然是大自然不可逆轉的法則。」她直言，再無作為是不能接受的，因「地獄」就在眼前。故維港投資希望支持可規模化的科技解決方案，盡最大努力減少對地球的破壞，而不犧牲GDP。

此外，她亦多番鼓勵一眾出席會議的「社經地位高階人士」投資在可持續發展項目，「能者多勞，能者多責，我們要通過投資、人脈和動員力對氣候變化採取果斷行動」。最後，周凱旋以愛因斯坦關於希望的格言來作結，「學習昨天，活在今天，盼望明天。重要是不止發問」，意謂大家在可持續發展路上要保持希望，共同前行。