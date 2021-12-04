買虛擬貨幣出事　銀行戶口慘被冚旗　按揭或「Call Loan」收場

虛擬貨幣近年成為熱門投資工具，有人輸身家，亦有人一夜致富。然而這類「貨幣」的洗錢風險頗高，令銀行業頗為警惕，最近竟然有幾位投資者因為戶口太多與虛擬貨幣相關的資金往來，慘被銀行取消戶口，勢影響住宅按揭貸款。



阿John（化名）近月頻頻交易Bitcoin，有所斬獲，但事有湊巧，銀行無緣無故取消其理財戶口，未有提供任何具體原因。而更令他頭痛的是，其按揭貸款也是由該銀行提供，頓然感到被「Call Loan」風險非常高。

投資虛擬貨幣並非違法，但銀行普遍對虛擬貨幣相關的大額現金交易或頻繁轉數抱有戒心，如果銀行戶口不斷有這些活動出現，銀行便有機會直接取消客人戶口，以杜絕洗錢風險，避免違反監管機構定下的反洗錢條例。

P2P交易對手出事

另一個因為虛擬貨幣而遭銀行取消理財戶口之原因，是客人參與所謂「C2C交易」。大平台例如幣安（Binance）容許買賣雙方直接進行交易，買方會轉數到交易對手的銀行戶口，而平台本身不沾手金錢往來，只提供信息服務。

John正正是從事這項P2P活動，買Bitcoin時直接從銀行轉數給賣家，估計因此而出事。筆者向他指出，如果不幸地這位賣家被國際金融監管機構或反洗錢組織定性為恐怖分子或洗錢風險極高人士，那麼由於John的銀行戶口與他有交易紀錄，將會牽連自己戶口都會被調查，甚至被取消。

當然，John問心無愧，認為銀行只是擔心「揹鑊」才出手，反正取消戶口後最終資金都會解凍，沒有甚麼損失。但問題是，John數月前買了一層1,000萬元住宅，按揭亦由該銀行提供，估計下一步會強制追收按揭貸款，亦即是俗稱「Call Loan」。

銀行戶口「分家」避風險

退一萬步，就算銀行未有狠心「Call Loan」，維持貸款餘額，但John在沒有理財戶口情況下，供樓過程將會變得麻煩。那麼未來每月供款時，便需要親身到銀行排隊，在櫃位把供款存入供樓戶口，而所有櫃員機或網上銀行服務都不能運作。

這個故事警惕虛擬貨幣投資者，如果真的要投資這類新型資產，又需要透過銀行戶口轉賬進行交易，最好還是選擇沒有按揭貸款的銀行戶口，以減低無故被「Call Loan」或取消戶口的風險。

最後，若果真的遇上這件不幸事情，最佳解決辦法是把按揭轉按至其他銀行戶口。不過問題又來了——轉按需要提供出糧戶口月結單，將會顯示大量虛擬貨幣相關交易賬目，按揭未必會成功獲批。如果是樓花按揭，而未收樓的話，也不能轉按。

故此，投資虛擬貨幣賬戶與按揭戶口，必須楚河漢界，分得清清楚楚。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



*投資涉及風險

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