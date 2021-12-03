耶倫促降關稅緩通脹　港股回穩期　內房資金緊張未解｜港股早評

恒指昨回升130點，報23788點，成交為1,475億元，未見明顯反彈，資金未有趁低積極買貨。不過，外圍回升，相信港股進入震盪回穩期，重要支持為二萬三關。

美國財長耶倫表示，通過重啟排除程序降低特朗普時代對中國進口商品徵收的關稅，可能有助於緩解部分通脹壓力，但不會改變大局。因此，可憧憬出口股及與有美國業務往來的相關公司。

彭博社引述消息指，蘋果通知手機零件供應商，iPhone 13的需求減弱，原預期明年供應鏈樽頸緩和後，出貨量可以回升，但蘋果通知這些潛在定單可能不會實現，可留意手機設備股瑞聲（2018）和舜宇（2382）會否受影響。

彭博社引述消息指，蘋果通知手機零件供應商，iPhone 13的需求減弱，原預期明年供應鏈樽頸緩和後，出貨量可以回升，但蘋果通知這些潛在定單可能不會實現。（Getty Images）

佳兆業未能促成交換要約 中國奧園因被降級而被要求還錢

內房資金緊張仍未解決，佳兆業 （1638）此前就12月7日到期未償還本金額4億美元的現有票據，提出交換要約。佳兆業最新公布，截至屆滿期限，收到有效交回的現有票據低於最低接納金額。由於最低接納金額為交換要約及同意徵求的條件，而有關條件未獲達成，故交換要約及同意徵求不會進行並將自動失效。公司不保證能夠於到期時履行現有票據項下的還款責任，並料對財務狀況造成重大不利影響。

另外，中國奧園 （3883） 公告表示，為借款人或擔保人本金總額約6.5億美元的融資因評級下調而要求償還。截至公告日期，公司並無付款或就替代付款安排與該等債權人達成協議。

內房資金緊張仍未解決，佳兆業未能促成交換要約，而中國奧園因被降級而被要求還錢。

美國避過停擺 道指升逾六百點

美國證監會（SEC）通過了修正案，以確定實施2020年已通過的《外國公司問責法案（HFCAA）》，若美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）3年內不能取得所要求的審計底稿，以及要求申報是否為外國政府所有及控制，法例准許美國證監會可禁止股票交易，甚至除牌。故對中概股或有潛在除牌風險。

美國國會眾議院通過短期撥款法案，之後交至參議院審議。如果參議院批准法案以及獲總統拜登簽署，聯邦政府部門可繼續運作至明年2月18日。美股回升，道指大升617點或1.8%，報34639點，重上200天線（約34376點），納指升0.8%，報15381點，標普500指數升1.4%，報4577點。