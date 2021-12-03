滴滴美國退市 鮑威爾對通脹鬆口 恒指今年新低｜巨子一周精選

中國最大的手機打車平台「滴滴出行」宣布：「經認真研究，公司即日起啟動在紐交所退市的工作，並啟動在香港上市的準備工作。」流傳已久退市傳聞，終於成真。然而，這個「認真研究」恐怕已非滴滴自身所能左右，當中涉及的不單是數據安全法規，更折射出中美金融領域博奕下的明來暗往。



港股方面，恒指跌至23716點，再創今年新低，受累新變種病毒以及美國聯儲局主席鮑威爾突改口風，放棄通脹是「暫時性」（transitory）的論調，要了解鮑威爾鬆口的背後原因，請參看以下一周精選點評。



1、「你比4年前過得更好嗎?」 鮑威爾改口風背後原因|巨子點評

為何鮑威爾願意轉鷹?相信關鍵是通脹高企，對現屆執政民主黨中期選舉的影響。別忘了在上次美國大通脹時期，列根曾以一句名言「你比4年前過得更好嗎?」擊敗民主黨。(閱讀更多)

2、鮑威爾「鷹」氣十足 全球金融市場動盪加劇｜巨子點評

鮑威爾的發言可以看出，美聯儲的工作重點將轉向對抗通脹及其帶來的負面影響，而不是Omicron可能對就業市場和經濟活動造成的潛在干擾。(閱讀更多)

3、滴滴「雙啟動」僅是第一步 巨額罰單恐不會少於阿里 | 企業熱評

此前約談阿里也不過出動了四部委，滴滴則驚動七部委進駐，尤其是國安部歷史上首次出現，可見事態之嚴重。(閱讀更多)

4、為什麼滴滴必須從美國退市 | 巨子點評

對很多中資公司在內地憑藉壟斷地位經營卻到美國上市大把分紅提出質疑，包括不少在美上市的大型央企。(閱讀更多)

5、滴滴出行紐交所尷尬退市 啟動赴港上市前路難測│企業熱評

若無一些新穎的營銷手段和戰略佈局，即便未來在香港重新上市，滴滴出行也可能會長期滯留在起點上。(閱讀更多)

6、股匯雙殺！恒指破底港匯2年低 羅家聰:再跌空間細但恐陷日本翻版

羅家聰則指，港股目前是結構性的問題，料未來會是慢跌而非急跌，「港股反映中國經濟，中國經濟下行，又連同內房等的經濟泡沫問題，恐怕有如日本的經濟迷失時期。」(閱讀更多)

7、騰訊阿里PE跌至1字頭 大洗禮後現長線部署機會？｜巨子股評

科企估值已跌至歷史低點，騰訊和阿里其市盈率分別為19.5倍及18倍水平（美團因虧損而未有市盈率）。市場其實已下調增長及盈利預測，因應中國推行共同富裕，騰訊和阿里均表示將今年所增潤的盈利重新投資。(閱讀更多)