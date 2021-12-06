恒大未能履行擔保義務　粵政府派出工作組　累股價低開7.1%

中國恒大（3333）於上周五（3日）發公告，指出一筆本金為2.6億美元的擔保義務無法履行，可能導致債權人要求債務加速到期。其後人民銀行於當晚發出聲明，指出個別房企出現問題，不會影響中長期市場的正常融資功能，又指出境內房企近期地產銷售﹑購地﹑融資等行為已逐步回歸常態。

受到有關消息拖累，恒大今早表現疲弱，最新報2.09元，低開7.1%。旗下的恒大物業（6666）最新報3.56元，2.5%，恒大汽車（0708）最新報2.9元，瀉11.3%。

粵政府已約見許家印

恒大日前發布無法履行擔保責任公告，廣東省政府已約見集團實控人許家印，並派出工作組。新華社發表文章，指出此舉意味恒大問題風險已由不確定變為確定，恒大問題屬個案風險，處置已邁出關鍵一步，強調對房地產行業和金融市場衝擊有限。

文章指出，中國人民銀行、中國證監會等部門的訊息顯示，恒大經營管理不善、盲目多元化擴張，最終導致風險爆發。大多數房地產企業堅守主業、經營穩健。

文章引述銀保監發言人指，恒大全部債務中，金融債務佔比約三分一，結構比較分散，其金融投資數額很少。因此不會對中國銀行業、保險業的正常運行造成任何負面影響。

文章又引述中證監負責人指，A股市場運行總體平穩，恒大事件對資本市場穩定運行的外溢影響可控。另外，人民銀行負責人表示，短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場正常融資功能。近期，境內房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態。