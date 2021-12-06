中共政治局會議前　習近平中南海召集黨外人士對經濟工作徵求意見

中共中央上周四（2日）在中南海召開黨外人士座談會，徵求對經濟工作的意見和建議。

據《新華社》周一（6日）報道，黨外人士包括各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。

中共中央總書記習近平主持座談會並發表重要講話強調，圍繞宏觀政策要穩健有效、微觀政策要激發市場主體活力、改革開放政策要增強發展動力、社會政策要兜住民生底線，積極履行職能，加強自身建設。

據悉，出席此次座談會的除中共中央政治局常委李克強、汪洋、王滬寧、韓正及黨外人士外，還有丁薛祥、劉鶴、孫春蘭、胡春華、尤權、王勇、肖捷、何立峰。

聽取發言後，習近平指出，面對複雜嚴峻的國內外形勢，中共中央堅持統籌國內國際兩個大局，堅持穩中求進工作總基調，統籌疫情防控和經濟社會發展，加快構建新發展格局，強化宏觀政策跨周期調節，着力促進經濟持續健康發展，着力深化改革開放創新，經濟發展成就顯著。

習近平強調，當前，國內外經濟形勢依然複雜。要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，推動高質量發展，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，持續改善民生，保持社會大局穩定，迎接中共二十大勝利召開。