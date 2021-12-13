商湯遭美列黑名單　傳正與保薦團組商討更新招股文件｜新股IPO

美國財政部於上周五（10日）宣布商湯科技（0020），列入「中國軍工企業」名單，或影響美國投資者對該計劃於本周五掛牌的新股投資意欲。市場人士更關注會否對商湯上市計劃帶來影響。據《彭博》引述消息人士指出，商湯正就有關上市計劃，與其顧問進行商討以更新招股文件。

不過《路透》卻引述消息人士指出，商湯擬擱置上市計劃，並更新招股文件。

上周五遭美政府列黑名單

美國財政部於上周五在官網顯示，旗下外國資產控制辦公室﹙OFAC﹚將商湯集團﹙SENSETIME GROUP﹚列入「非SDN中國軍工複合體公司名單」﹙Non-SDN CMIC List，NON-SDN CHINESE MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX COMPANIES LIST」，制裁令不但可能衝擊公司供應鏈，還意味美國投資者將被禁止投資商湯。

據《彭博》引述消息人士指出，商湯擬在文件內反映有關上周五美國財政部的舉動。商湯被指稱由其開發的人面識別軟件，用於壓迫新疆的維吾爾族人。報道又指出目前正在進行的招股計劃，將會延遲。

報道指出商湯的代表並無即時作回應。

報道指出上周五本是商湯招股定價日，當日又是世界人權日。在美國財政部宣布將商湯列入中國軍工複合體名單，投資銀行即時對投資者對該新股的興趣進行評估。

《路透》引消息人士﹕將在港交所作正式公布

至於《路透》的報道則引述兩名消息人士指出，商湯會擱置上市計劃並更新招股文件，並指出會在短期內在港交所（0388）作正式公布，又指出更新招股文件是希望再進行招股計劃。

商湯擬全球發售15億股，集資額接近60億元，原本預計本月17日掛牌。綜合市場消息，商湯孖展認購額起碼30.57億元，超額認購4.1倍。