阿里改善員工福利　延長育兒假　另新增交通津貼每月最多1200元

內地大型科技企業，更著重改善員工福利。據內媒引述阿里巴巴（9988）內部消息，公布多項針對員工關懷的「暖心計劃」，包括多項員工福利升級。除響應國家號司延長產假﹑新增育兒假外，更推出7天有薪陪伴假﹑20天全薪長期服務假，以及新增交通補貼倡導綠色錯峰出行，提高員工集體出遊費用標準。

阿里亦將試行靈活辦公室制度，讓員工每周有最多有一天自由選擇員工地點。

阿里指出7天陪伴假期是希望員工預留更多時間陪伴家人。在此之前阿里已推出多項家人關懷項目，如員工父母每年可接受免費體檢服務，子女與員工一樣可享受同級醫療保險保障。除國家法定假日及全薪年假外，員工每年亦有探訪親友專程路途假。

阿里亦響應政府號召延長產假，並為擁有3周歲以內子女的員工，提供10日全薪育兒假，該公司亦推出長期服務假，工作每滿10年即可享有20天全薪假期。

至於集體出遊費用由1,200元增至1,800元（人民幣‧下同），並新增員工交通津貼，每月介乎800至1,200元。