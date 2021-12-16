證監及警方午後見傳媒　涉打擊「唱高散貨」行動　幟哥傳被捕

證監會與警務處會於今天（16日）就一項打擊「唱高散貨」集團的聯合行動舉行記者會。

證監會法規執行部執行董事魏建新（Thomas Atkinson）、法規執行部高級總監戴霖（Michael Duignan）及法規執行部總監湯漢輝將會出席記者會。

警務處的代表包括財富情報及調查科高級警司鄭麗琪、財富情報及調查科財富調查組警司鄒祥有及財富情報及調查科財富調查組高級督察梁家揚。

另一邊廂，昨日也有消息指龍皇集團創辦人、名廚「幟哥」黃永幟，因涉及「微信女」唱高散貨被捕。《香港01》向龍皇集團查詢，回應指不清楚事件。

+ 1

龍皇暴瀉前 幟哥出貨

今年6月，網傳有人於社交媒體推介買入龍皇股票，有唱高散貨之嫌，手法猶如「微信女」騙局。與此同時，集團大股東兼行政總裁、城中名廚「幟哥」黃永幟，當時連日頻頻操作，在股價暴瀉、公司總市值單日蒸發近2.5億元前夕，7日内套現近9,000萬元，惹來關注。

其後，黃永幟以擬發展其他業務為由，辭任龍皇集團行政總裁一職，只留任做執行董事。妻子李靜濃則以專注於家庭為由，在7月13日起辭去龍皇集團主席一職。今年8月，黃永幟更沽清其一手創立的龍皇集團。

直至9月中，龍皇集團接獲黃永幟的通知，確認其辭任公司董事的職位。董事會已接受黃永幟的辭呈，有關辭任於9月14日即時生效。

證監廉署曾就「微信女案」採行動

今年7月，證監會與廉政公署採取聯合行動，其間拘捕了恒益控股（1894）一名高級行政人員，被捕人士涉嫌在該公司的首次公開招股中向包銷商職員提供利益。

證監會當時表示，行動是根據《證券及期貨條例》對疑似「唱高散貨」操縱市場計劃，及其他市場失當行為有關的罪行進行搜查。