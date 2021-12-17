中國擬禁線上券商向內地客提供離岸交易　富途﹕未收到有關指引

《路透》引述知情人士透露，由於擔心數據安全和資本外流，中國監管機構正計劃禁止富途證券（FUTU）及老虎證券（TIGR）等線上券商向內地客戶提供離岸交易服務。富途盤前跌超7%，老虎證券跌逾6%。

報道指，在納斯達克上市的富途證券及老虎證券，是線上券商最大的兩家公司，禁令將阻止中國內地數百萬散戶投資者隨意交易港股美股。

《路透》引述四位消息人士指，公司可能會在未來幾個月收到禁令的通知。

富途﹕未收到監管部門有關指引或政策

對於《路透》的報道，富途指出注意到，今日有外媒的相關報道，對內地監管政策進行了諸多揣測。

富途持續與中國內地監管部門保持著積極的溝通，截至此刻，富途從未自任何相關監管部門收到與報道中所提及內容有關的政策或指引，亦未獲悉任何相關監管部門擬發佈相似政策或指引。公司穩健經營一如往常，盡心服務全體新舊客戶。

一直以來，在服務中國內地客戶方面，富途沿用的行業法規、慣例和商業模式與所有香港持有同類牌照的其他內資、港資、外資券商完全一致，並未做任何形式和模式上的創新和突破。法規層面也不存在“互聯網券商”這個分類，互聯網科技發展至今，各家券商皆以App或網站等互聯網方式向客戶提供服務。富途將持續關注行業的監管動態，並始終積極配合監管部門做好工作。

富途作為一家美國納斯達克上市公司，在知悉任何可能對集團公司經營產生重大影響的新政策或指引的情況下，公司都有義務在第一時間向投資者進行公開披露。

同時，公司留意到，這段時間以來，一些帶著沽空目的個人和機構在社交媒體上散播大量針對富途的不實信息，已經收集和整理了相關信息，並已及時向監管機構匯報，亦保留訴諸法律的權利。在此也特別提醒廣大投資者甄別市場消息，避免受任何未經官方確認和證實信息的誤導。

公司亦認為，中國內地和香港的監管機構始終高度重視保護投資者的合法權益，致力維護健康穩定的金融市場秩序，並審慎的進行政策製定和行業引導。公司也懇請媒體和社會大眾明辨，避免一些有特殊目的的人仕利用不實消息擾亂市場秩序，不當牟利，侵害投資者權益。

擬回購7000萬美元ADS股份

富途證券及老虎證券均在香港證券及期貨事務監察委員會註冊，但該許可證不適用於大陸。消息人士稱，專門從事跨境貿易的在線經紀公司並無內地牌照。

同日富途公佈，截至今年12月16日，公司根據於11月3日宣佈的股票回購計劃，已回購超過7,000萬美元的美國存托股票。富途後續將根據市場情況，在現有回購計劃內繼續回購，並考慮設立新的回購計劃。