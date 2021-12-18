中概股風暴+環球收水　港股創今年低　恒指考驗二萬三｜一周回顧

港股上周再度破底！恒指一度下試二萬三關，低見23155點，國指更是下破去年3月的「疫情底」，低見8194點，而恒生科指亦是低處未算低，一度低見5662點，創上市新低。



港股呈一浪低於一浪格局，恒指上周大跌803點或3.4%，報23192點，恒生科指累跌5.9%，報5680點。跌市元兇為美國擬加大制裁中國企業。繼美國證監會就修訂《外國公司問責法》，中概股有退市風險。同時，外媒較早前報道，美國準備宣布制裁逾10家中資企業，包括一些生物科技企業，令市場曾一度恐慌性拋售醫藥股，導致生科股爆發股災。

雖然其後美國商務部制裁名單公布當中並不涉及醫藥上市公司，可是醫藥股並未能收回失地。藥明生物（2269）周三單日暴瀉近兩成，一度失守80元關口，上周累跌11.3%。藥明生物翌日早上發布公告安撫市場，指公司目前經營一切正常，並決定購回不超過公司已發行股份總數10%的股份（不超過4.23億股），自12月16日起在公開市場上以不超過5億美元總價格購回股份。

太陽城集團 （1383） 大股東周焯華被捕後，金沙（1928）有指已經決定12月內關閉旗下全線中介人貴賓廳。花旗表示，經渠道調查得知，澳門12月首十二日博彩收入約29億澳門元，意味過去一周日均收益2.29億元，較對上一周的2.6億元低出約12%，又將澳門12月賭收預測由75億元下調至70億元，約為2019年12月水平的31%，意味著本月剩餘時間的日均賭收料約2.16億元。結果，金沙成為上周表現最差的藍籌股，大跌12.1%。

科指慘不忍睹 多隻第二上市股創新低

另外，美國明年加快收水步伐，並計劃加息三次，而英倫銀行突然爆冷加息，宣布將指標利率從0.1厘上調至0.25厘，市場原預期會按兵不動。國際銀行股滙豐（0005）和渣打（2888）周五逆市彈高，滙豐升2.8%，報46.4元，創逾一個月高，渣打低位彈高2.3%，報44.9元。

恒指科指表現慘不忍睹，累跌5.9%，報5680點。30隻科指成分股之中，上周僅得3隻成分股錄得上升，當中跌幅頭三甲的均是第二上市的股份，萬國數據（9698）、嗶哩嗶哩（9626）、攜程（9961）分別大跌16.2%、16%及15.5%，三者同創上市新低。